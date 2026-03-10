【初学者向け】全3回で学ぶPython入門講座【eラーニング】の販売をスタート！～基本の理解から、簡単なプログラミングができるようになる～

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、Web開発のバックエンドスキルを身に着けたいフロントエンドエンジニアの方や、Pythonを1から学びたいクリエイターの方を対象に、eラーニング「全3回で学ぶPython入門講座(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171874/?rls)」の販売を開始しました。





Python入門講座 eラーニング

近年、国内外で高い注目を集めているプログラミング言語「Python」。アプリケーション開発をはじめ、AIの開発・活用、データ分析の効率化、ブロックチェーン技術の研究・実装など、幅広い分野で利用が進んでいます。Pythonは「コードの読みやすさ」と「理解しやすさ」を重視した設計で、高い拡張性を備えていることから、イチから学びたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。そこで、C&R社はそんな初学者の方を対象にeラーニング「Python入門講座」の販売を開始しました。講師を務めるのは株式会社コムセント（Web制作会社）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発およびプログラム開発に従事されている関口和真氏。Pythonの基本構文から、標準ライブラリやデータ構造の活用、さらに外部ライブラリやAPIを使った実践的なデータ処理と可視化までを学習します。ご興味をお持ちの方はぜひご検討ください。<収録講義内容>（1）Pythonの概要（1：45：42）・Pythonとは何か・Pythonの動作環境・Pythonの記述方法・変数、文字列連結・条件分岐の書き方・import文の使い方・関数の利用・ユーザー定義関数の作成（2）ライブラリの利用、リストなどの使い方（1：47：37）・標準ライブラリの利用・ユーザーからの入力方法・リストの利用・繰り返し処理の利用・辞書、集合の利用・ファイルを開く、書き込み保存（3）pipの利用、外部APIからのデータ取得（1：53：33）・pipの使い方・requestsモジュールによる外部Webサイトデータの取得・JSONデータからの情報抽出・matplotlibモジュールによるデータ可視化・グラフの作成＜受講時の注意点＞・Pythonはバージョン3系列の時点最新版を対象とします。・VisualStudioCode時点最新版/VisualStudioCodeの機能拡張/Python本体（Version3系の時点最新版）/GoogleChromeを講義では使用します。・プログラミング言語に関する知識は不要です。・今回のeラーニングではPythonのフレームワークには触れません。一部統計学的な知識を用いますが、詳しい解説は行いません。＜こんな方にオススメ！＞・Web開発のバックエンドスキルを身に着けたいフロントエンドエンジニアの方・Webエンジニアをめざして勉強しているクリエイター・Pythonを1から学びたいクリエイター＜本講座のゴール＞ある程度Pythonの基本が理解できて、Pythonを活用したプログラミングが少しできるようになる

■受講価格

22,000円（税込）

※購入後90日間視聴可能

【動画再生時間】5：26：52

【動画作成年月】2025年７・8月



■登壇者

取締役 CTO

関口 和真（せきぐち・かずま）氏

サイトデザイン、HTMLのコーディング、JavaScript・PHP等を利用したプログラム開発、iOS・Android向けアプリの作成、ウェブサーバの実装、運用などトータルでウェブサイトの作成を行う。テクノロジーを理解し、デザインやコーディング、サーバ運用やサービス運用のアドバイスをトータルで行える点が強み。株式会社コムセント(Web制作会社)のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事。ECサイトのカスタマイズ、フルスクラッチによるWebシステム開発、映像配信システムや映像配信、配信用スマートフォンアプリ作成を主に手がける。大学・専門学校にて、Web制作の授業を担当（非常勤）。イベントやセミナーの登壇経験も豊富。 Dreamweaver等の著書も。





▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171874/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171874/?rls)



【本講座に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「Python入門講座（eラーニング）」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



