イタリア発ラグジュアリーブランドBONAVENTURA（ボナベンチュラ）が、2026年3月11日（水）、ジェイアール名古屋タカシマヤ5階に新店舗をオープン

BONAVENTURA株式会社

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA（ボナベンチュラ）は 、2026年3月11日（水）、ジェイアール名古屋タカシマヤ5階に新店舗をオープンいたします。

BONAVENTURAは、美と機能性の共存を追求するミラノ発のブランドです。ヨーロッパ最高品質のレザーを使用し、タイムレスで洗練された美しさと、細部まで磨き上げられた機能美を融合。

イタリア語で「幸運」を意味するブランド名の通り、日常を上質に彩るプロダクトを提案しています。

5階 新店舗では、ブランドを代表するミア トートバッグ、エマ バッグをはじめ、発売したばかりのヴィットーリア トップハンドルバッグ シリーズ等のバッグコレクションをラインナップ。iPhoneケ ースやウォレット、ベルトも取り揃え、幅広いラインナップをご紹介いたします。

当日ご購入のお客様には、BONAVENTURAロゴ入りオリジナルトートバッグに商品を入れてお 渡しいたします。 ※先着100名様限定、なくなり次第終了となります。

上質なレザーと確かなクラフツマンシップが織りなす、BONAVENTURAの世界観をぜひこの機会にご体感ください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

＜店舗詳細＞

BONAVENTURA ジェイアール名古屋タカシマヤ 5F

住所：：〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

営業時間：10時00分～20時00分 ※施設営業時間に準ずる。

電話番号：052-566-1101 (代表)

※尚、同館 1F 財布売場でも展開しており、館内2フロアでBONAVENTURAの

アイテムをご覧いただけます。

詳細はこちら(https://jp.bonaventura.shop/blogs/news/20260311-nagotaka)

BONAVENTURA公式 Instagram(https://www.instagram.com/bonaventura.official/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

BONAVENTURA株式会社 マーケティング部

メールアドレス：pr-japan@bonaventura.com