人気メイド服ブランド「リリパレ」から春モチーフの新作が登場♪
株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、人気メイド服シリーズ「リリパレ」から、春にぴったりな新作を発表します。
「リリパレ」は、ロマンティックでガーリーなデザインとシルエットにこだわり、SNSでも人気のコスチュームシリーズです。
■春のリリパレ 注目ラインナップ
アイドル衣装のようなかわいらしさを備えた「リリパレ」シリーズの新作ラインナップをご紹介します。
・さくらメイド
さくらメイド
JamsCollection・津代美月
多幸感たっぷりなコーラルピンクのチェック柄を基調に、桜モチーフの装飾をあしらいました。大きなパフスリーブやフリルで女の子らしさが満載。
・イースターバニーメイド
イースターバニーメイド
JamsCollection・小此木流花
パステルカラーのチェック柄とドット柄を取り入れ、ポップで可愛らしいうさ耳メイド。スカートはチュール内蔵で、デザイナーこだわりのシルエットを演出してくれます。
（メーカー希望小売価格：各\6,990 税抜）
イメージモデルには、人気アイドルグループ・JamsCollectionから津代美月ちゃんと小此木流花ちゃんを起用。ドールフェイスな二人が着こなす最新ルックにも注目です。
■ 詳細情報
本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。
クリアストーン公式オンラインショップ
https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/lyricalpalette-sakura-easter
■株式会社クリアストーン 会社概要
株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。
会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)
所在地：
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室
代表取締役：小野 志堅
資本金：1億円
事業内容：
・パーティーシティー事業
・ミュージックエンターテイメント事業
・電子デバイス&テック事業
・バースデーバンク事業
関連URL：
コーポレートサイト
https://www.clearstone.co.jp/
公式オンラインショップ
https://shop.clearstone.co.jp/
公式SNS
X（旧Twitter）:
https://x.com/CLEARSTONE_info
Instagram:
https://www.instagram.com/clearstone_official/
Instagram kids:
https://www.instagram.com/clearstonekids_official/
TikTok:
https://www.tiktok.com/@clearstone_official
■本件に関するお問合せ先
株式会社クリアストーン
担当 富田
info@clearstone.co.jp