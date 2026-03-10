人気メイド服ブランド「リリパレ」から春モチーフの新作が登場♪

株式会社クリアストーン

株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、人気メイド服シリーズ「リリパレ」から、春にぴったりな新作を発表します。

「リリパレ」は、ロマンティックでガーリーなデザインとシルエットにこだわり、SNSでも人気のコスチュームシリーズです。

■春のリリパレ 注目ラインナップ

アイドル衣装のようなかわいらしさを備えた「リリパレ」シリーズの新作ラインナップをご紹介します。

・さくらメイド

さくらメイドJamsCollection・津代美月

多幸感たっぷりなコーラルピンクのチェック柄を基調に、桜モチーフの装飾をあしらいました。大きなパフスリーブやフリルで女の子らしさが満載。

・イースターバニーメイド

イースターバニーメイドJamsCollection・小此木流花

パステルカラーのチェック柄とドット柄を取り入れ、ポップで可愛らしいうさ耳メイド。スカートはチュール内蔵で、デザイナーこだわりのシルエットを演出してくれます。

（メーカー希望小売価格：各\6,990 税抜）

イメージモデルには、人気アイドルグループ・JamsCollectionから津代美月ちゃんと小此木流花ちゃんを起用。ドールフェイスな二人が着こなす最新ルックにも注目です。

■ 詳細情報

本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。

クリアストーン公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/lyricalpalette-sakura-easter

■株式会社クリアストーン 会社概要

株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。

会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)



所在地：

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室

代表取締役：小野 志堅

資本金：1億円

事業内容：

・パーティーシティー事業

・ミュージックエンターテイメント事業

・電子デバイス&テック事業

・バースデーバンク事業

関連URL：

コーポレートサイト

https://www.clearstone.co.jp/

公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/

公式SNS

X（旧Twitter）:

https://x.com/CLEARSTONE_info

Instagram:

https://www.instagram.com/clearstone_official/

Instagram kids:

https://www.instagram.com/clearstonekids_official/

TikTok:

https://www.tiktok.com/@clearstone_official

■本件に関するお問合せ先

株式会社クリアストーン

担当 富田

info@clearstone.co.jp