人気メイド服ブランド「リリパレ」から春モチーフの新作が登場♪

株式会社クリアストーン


株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、人気メイド服シリーズ「リリパレ」から、春にぴったりな新作を発表します。


「リリパレ」は、ロマンティックでガーリーなデザインとシルエットにこだわり、SNSでも人気のコスチュームシリーズです。



■春のリリパレ 注目ラインナップ


アイドル衣装のようなかわいらしさを備えた「リリパレ」シリーズの新作ラインナップをご紹介します。



・さくらメイド


さくらメイド

JamsCollection・津代美月

多幸感たっぷりなコーラルピンクのチェック柄を基調に、桜モチーフの装飾をあしらいました。大きなパフスリーブやフリルで女の子らしさが満載。



・イースターバニーメイド


イースターバニーメイド

JamsCollection・小此木流花

パステルカラーのチェック柄とドット柄を取り入れ、ポップで可愛らしいうさ耳メイド。スカートはチュール内蔵で、デザイナーこだわりのシルエットを演出してくれます。



（メーカー希望小売価格：各\6,990 税抜）



イメージモデルには、人気アイドルグループ・JamsCollectionから津代美月ちゃんと小此木流花ちゃんを起用。ドールフェイスな二人が着こなす最新ルックにも注目です。



■ 詳細情報


本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。


クリアストーン公式オンラインショップ


https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/lyricalpalette-sakura-easter



■株式会社クリアストーン　会社概要
株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。


会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)



所在地：
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室



代表取締役：小野 志堅



資本金：1億円


事業内容：
・パーティーシティー事業
・ミュージックエンターテイメント事業
・電子デバイス&テック事業
・バースデーバンク事業


関連URL：


コーポレートサイト


https://www.clearstone.co.jp/


公式オンラインショップ


https://shop.clearstone.co.jp/


公式SNS


X（旧Twitter）:


https://x.com/CLEARSTONE_info


Instagram:


https://www.instagram.com/clearstone_official/


Instagram kids:


https://www.instagram.com/clearstonekids_official/


TikTok:


https://www.tiktok.com/@clearstone_official



■本件に関するお問合せ先
株式会社クリアストーン
担当　富田
info@clearstone.co.jp