神山まるごと高専と CoderDojo Japan、学びの選択肢を広げられる環境づくりなどで連携

一般社団法人 CoderDojo Japan

一般社団法人 CoderDojo Japan は、子どもたちがものづくりを通して自らの可能性に気づき、学びの選択肢を広げられる環境づくりなどを進めていくことで、私立高等専門学校 神山まるごと高等専門学校（以下、神山まるごと高専）と連携したことをお知らせいたします。

一般社団法人 CoderDojo Japan は、子どもたち一人ひとりの

- 好きなことに夢中になる- 仲間と協力しながら何かをつくり上げる- 試行錯誤しながら挑戦を重ねる

といった取り組みを応援し、それらの取り組みが学びの選択肢を広げること等にも繋がるよう、神山まるごと高専と連携した環境づくりを進めていきます。

■ 本連携を通して、取り組むこと

一般社団法人 CoderDojo Japan は、神山まるごと高専と継続的な協力関係を築き、以下に挙げるような取り組みが推進できる環境づくりを進めていきます。

- 体験イベント、ワークショップの共催- サマースクールへの推薦枠（中学3年生対象）- 他、相互に連絡・協力できる場づくり、など

なお、本連携が、神山まるごと高専の入試の合否に影響することはありません。

図: 神山まるごと高専の特設サイトで紹介されている連携団体（一部抜粋）。CoderDojo Japan だけでなく、他の非営利団体や、民間のスクールなども含まれています。 https://kamiyama.ac.jp/information/supporter/

本連携に関する詳細については、神山まるごと高専の特設サイトをご参照ください。

特設サイトを見る :https://kamiyama.ac.jp/information/supporter/

一般社団法人 CoderDojo Japan では、引き続き国内外の様々な方々と協力・連携し、全国に200ヵ所以上ある国際的な非営利活動「CoderDojo」を継続的にサポートしていきます。

■「神山まるごと高専」について

神山まるごと高専は、徳島県神山町に2023年4月に開校した 5年制の私立高等専門学校です。「テクノロジー × デザイン × 起業家精神」を教育の土台としながら、 神山という地に根ざし、社会を動かす人材「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成を目指しています。

- ウェブサイト https://kamiyama.ac.jp/- 公式note https://kamiyamakosen-edu.note.jp/- 公式X https://x.com/kamiyama_kosen- 公式Instagram https://www.instagram.com/kamiyama_kosen- LINE公式アカウント https://lhcn.li/line/source/68088b63d87fe64b88735dac

神山まるごと高専のプレスリリースを見る :https://kamiyama.ac.jp/news/20260310-01/

■ CoderDojo について

CoderDojo は、主に7～17歳を対象とした子どものためのプログラミング道場です。2011年にアイルランドから始まった国際的な非営利活動で、日本には200ヶ所以上の道場が各地域で活動しています。

日本含む世界中の CoderDojo を地図から探せるアプリ「DojoMap」の画面 https://map.coderdojo.jp/

日本国内では毎年1,200回以上のイベントが開催(https://coderdojo.jp/events)され、各イベントの運営はプログラマーやデザイナー、学生や教員など、多様な方々の協力によって支えられています。

主に Scratch や micro:bit、Webサイト制作などが人気(https://coderdojo.jp/stats#tag)ですが、特定のテクノロジーやテキストにこだわらず、参加者自身に作りたいものを考えて来てもらい、その実現を後押しすることが CoderDojo の特徴の１つです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HQhIjnrF6mQ ]YouTube で１分紹介動画を見る :https://www.youtube.com/watch?v=HQhIjnrF6mQ

■ 一般社団法人 CoderDojo Japan について

一般社団法人 CoderDojo Japan（東京都新宿区、代表理事：安川 要平）は、世界中にある CoderDojo の公式日本法人です。日本を活動の中心として、25社以上のパートナー法人と連携し、全国に約200カ所ある子どものためのプログラミング道場「CoderDojo」の非営利活動を継続的にサポートしています。最近の活動については、以下の公式アカウントからもご確認いただけます。

- YouTube: https://youtube.com/CoderDojoJapan- X (旧: Twitter): https://x.com/CoderDojoJapan- Facebook: https://facebook.com/coderdojo.jp- GitHub: https://github.com/coderdojo-japan- Podcast: https://coderdojo.jp/podcasts

CoderDojo コミュニティ向けの支援や連携をご検討されている組織・法人などありましたら、下記ページからお気軽にご連絡ください。

パートナーシップのご案内

https://coderdojo.jp/partnership