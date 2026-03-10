「MediOS(メディオス)」が病院DXアワード2026 大賞を受賞

Contrea株式会社

Contrea株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：川端一広、以下「当社」）が提供する患者対応DX「MediOS（以下、メディオス）」が、このたび「病院DXアワード2026」において大賞を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードでは、優秀賞として選出された6社が、3月10日にインテックス大阪にて開催された「メディカルジャパン大阪」の最終審査イベントにて導入病院である武田病院グループ様とともにプレゼンテーションを実施しました。

審査員による審査及び来場者の投票の結果、メディオスが大賞を受賞しました。

（左）Contrea株式会社 代表取締役 川端一広/（右）武田病院グループ 理事長 武田 隆久様

■ 「病院DXアワード2026」について

「病院DXアワード」は、病院におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進に貢献する優れた製品・サービスを表彰する、医療業界向けのアワードです。株式会社CBホールディングスが運営する医療専門メディア「CBnews」が主催しています。

人口減少や医療従事者不足が進む中、医療現場においてもDXによる生産性向上は喫緊の課題となっています。一方で、病院領域では他業界と比較してデジタル化の取り組みが十分に進んでいない現状があります。

本アワードは、先進的な製品・サービスを開発する企業と、DXに課題を抱える医療機関との橋渡しを行うことで、病院DXのさらなる普及と医療サービスの質向上を目指しています。

■ 受賞の背景：2040年問題を見据えた「患者タスクシェア」の提唱

医療業界では2040年に187万人の人材不足が見込まれています。この社会課題に対し、当社はAIやロボットの活用だけでなく、「患者さんの力を引き出し、主体性を促す」ことで業務改善とエンゲージメント向上を両立させる「患者タスクシェア」という概念を提唱しています。

メディオスは、動画説明や同意書のデジタル化を通じて医療者・患者間のコミュニケーションを整流化し、医療者と患者さんがしっかりと向き合きあえる本来の医療を取り戻すための架け橋となります。

今回のプレゼンテーションでは、実際にメディオスを導入している武田病院グループ 医療情報管理部 部長 大木様と共に登壇しました。

同グループでは、看護師不足による病棟閉鎖の危機をきっかけにメディオスを導入し、以下の成果が報告されました。

■ メディオスとは

病院DXアワード2026の最終審査の様子- 即時性と高い効果： 導入からわずか1ヶ月で患者説明時間を43%短縮、導入後1年で1人当たりの説明時間が50%短縮されました。- 質の向上： 患者が自宅で動画を視聴し、対面では不安や個別の案内に集中する「寄り添う場」としての機能を実現。- 理念の共鳴： 武田病院グループの理念「Bridge The Gaps」と、当社の「医療者と患者の架け橋になる」という想いが重なり、単なる効率化を超えた「温もりのある医療」へと繋がっています。

メディオスは手術・麻酔・検査・入院等の定型的な患者説明をアニメーション動画で再現する「動画説明」に加えて、「電子問診/アナムネ」「電子同意書」「患者メッセージ」をワンストップで提供し、診療科横断で、医療者・患者間の情報整流化を実現します。

メディオスは「患者タスクシェア」の考えを根本にサービスの開発をおこなっています。 患者さん自身に理解・準備など主体的な参画を促すことで、医療者の繰り返しの業務を適切に移管し、人手不足時代の医療提供体制を支えます。

導入病院では医師の説明時間を最大75%削減、看護師の受け持ち患者数の倍増等の実績に加えて、患者の意思決定(DCSスコア) においても改善が見られ、医療者の生産性向上と患者エンゲージメントの向上を両立しています。

令和8年度の診療報酬改定では、医師事務作業補助体制加算の配置基準緩和に係る特例要件のひとつとして「10種類以上の患者向け動画」の活用が新たに加えられ、定量的な効果評価が求められるようになりました。

メディオスはこれに対応するレポート機能を新たにリリースし、動画の視聴状況や患者理解度を定量的に可視化。算定要件の充足を客観的に証明できる環境を提供します。

今回の大賞受賞を機に、今後もますます「患者さんに価値のあるDX」を推し進めてまいります。

