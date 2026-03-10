圧巻のソムリエチームが贈る、マンダリン オリエンタル 東京「ワインプログラム 2026」

マンダリン・オリエンタル東京株式会社マンダリン オリエンタル 東京 - ソムリエチーム

2015年にスタートしたワインプログラムは、当ホテルが誇るソムリエチームとシェフが一皿と一杯を一から組み立て、テーマに沿って創り上げる特別なプログラムです。本年は、2026年3月28日から2027年2月20日まで開催します。毎回異なるワインの世界観を丁寧に紡ぎ、料理とワインが響き合う体験として、数多くのワイン愛好家の皆さまからご支持をいただいております。

2026年のテーマは「レゾナンス（共鳴）」です。テロワールが語るワインの背景、料理人の発想から生まれる一皿、そしてソムリエの知識と経験によって選ばれたワインが響き合い、味わいを超えた体験を創り出します。土壌や気候、造り手の哲学が息づくワインに、料理、そして関わる全ての人々の想いが交わることで生まれる共鳴。それこそが、私たちの考える「レゾナンス（共鳴）」です。

ソムリエズテーブル

本年より新たにスタートする、各回8名さま限定のプレミアムワインディナー「ソムリエズテーブル」では、ドメーヌ・アルマン・ルソーやドメーヌ・ルフレーヴをはじめとする、希少性の高いブルゴーニュの生産者に焦点を当てた特別なペアリングディナーを開催いたします。36階、天空のワインセラーにて、ソムリエが演出するプライベートで上質な時間をご堪能ください。

ワインプログラム開催日程

天空のワインセラー

※料金に関しましては、税込・別途サービス料15％を申し受けます。また、事前に全額のお支払いをお願いしております。キャンセルは、開催日の2日前までにご連絡ください。それ以降のキャンセルには全額のキャンセル料が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。

※ 「ワインプログラム 2026」は、ディナー時間帯でのご案内となります。

※ 「ワインプログラム 2026」の内容は予告なしに変更になる場合があります。

3月28日（土）18:00 偉大なるグランメゾン

ルイ・ロデレール、ビルカール・サルモン、テタンジェ、クリュッグ、ルイナール、ローラン・ペリエといった名門グランメゾン6社のシャンパーニュが、フレンチファインダイニング「シグネチャー」に集います。個性豊かな一杯一杯を、伝統と革新が響き合うコース料理とともにお楽しみください。エレガントな泡立ち、繊細な香り、奥行きある味わいが織りなすひとときをご堪能いただけます。

料金：59,400円

4月18日（土）ソムリエズテーブル Vol.1 「ドメーヌ・アルマン・ルソー」

記念すべきソムリエズテーブル Vol.1のテーマは、ブルゴーニュ・ラヴァー垂涎の造り手「ドメーヌ・アルマン・ルソー」です。

料金：198,000円

4月25日（土）イタリアを巡るワインの旅

北イタリアのバローロやバルバレスコ、中部トスカーナのブルネッロ・ディ・モンタルチーノ、南イタリアのシチリアワインまで、各地のテロワールが息づく多彩な一杯をご用意いたします。イタリアンダイニング「ケシキ」のシェフが郷土料理を現代的に昇華させた特別コースとともに、ペアリングを通してイタリアを旅するような美食のひとときをお楽しみください。

料金：24,200円

5月23日（土）ナパ・ヴァレートップ生産者の饗宴

肥沃な土壌と恵まれた気候、そして先見性を持つ造り手によって育まれてきたナパ・ヴァレーは、パリ・テイスティング以降、世界的な名声を確立してきました。本ディナーでは、コングスガードやシュレイダー・セラーズなど名高い生産者のワインを厳選してご提供いたします。伝統と革新が息づく一本を、広東料理「センス」の洗練された料理とのペアリングでお楽しみいただき、調和に満ちた心に残る時間をお届けします。

料金：66,000円

5月30日 シャンパーニュハイティー Vol.1 「メゾン」

毎年ご好評をいただいている「シャンパーニュハイティー」の第一章。本年は、格式あるグランメゾンをテーマに、厳選した6種のシャンパーニュを90分間のフリーフローでご提供いたします。季節の食材で繊細に仕上げたプティフールやセイボリーとともに、38階「オリエンタルラウンジ」の夜景に包まれながら、シャンパーニュのきらめきとともに、贅沢なひとときをお過ごしください。

料金：18,700円

6月26日（金）、6月27日（土）「世界のワイン旅行」ニューワールド＆ネクストワールド

自由な発想と多彩なテロワール表現で注目を集めるニューワールド＆ネクストワールドのワインを、20種類以上のセレクションでご紹介します。インタナショナルダイニング「ヴェンタリオ」の国際色豊かなブッフェとともに、ソムリエとの会話を楽しみながら、ご自身の感性でペアリングを自由にお試しいただける、新たな発見に満ちたひとときをお過ごしください。

料金：15,400円

7月18日（土）ジャパニーズテロワール 日本のテロワールとその響き

日本を代表するワイナリーや、世界で活躍する日本人ワイン生産者に焦点を当て、日本の食材と飲料をテーマにした日本のテロワールを表現する特別ディナーを開催いたします。旬の食材を、イタリアンダイニング「ケシキ」のシェフが培ってきた技術と感性で昇華させ、日本が誇る造り手たちのワインとともに奏でる唯一無二のひとときをご堪能ください。

料金：39,600円

8月29日（土）シャンパーニュハイティー Vol.2 「新たなトレンド」

シャンパーニュ ハイティーの第二章では、シャンパーニュの現代的な進化に焦点を当て、有機栽培やサステナブルな造り手、新たに注目される産地から選んだ6種を、90分間のフリーフローでご提供します。季節の食材を取り入れたプティフールやセイボリーとともに、38階からの夜景を望む「オリエンタルラウンジ」で、シャンパーニュのきらめきが彩る贅沢なひとときをお楽しみください。

料金：19,800円

9月26日（土）「ブルゴーニュ × センス」 ドメーヌの枠を越えて

広東料理「センス」にて、ブルゴーニュの奥深い魅力に迫る特別ディナーを開催いたします。伝統と革新を宿すワインに、日本の食材を巧みに取り入れた広東料理「センス」の一皿を合わせ、スパイスや素材の旨味が響き合う新たなペアリングをご堪能ください。五感を刺激する、ここでしか出会えないひとときをお届けします。

料金：66,000円

10月3日（土）シャンパーニュハイティー Vol.3 「テロワール」

「シャンパーニュ ハイティー」の第三章では、シャンパーニュを育むテロワールに着目し、畑や土壌、気候が生み出す個性を映し出す6種のキュヴェを厳選しました。造り手の哲学が息づくそれぞれの一杯を、90分間のフリーフローで心ゆくまでお楽しみいただけます。季節の食材で仕上げたプティフールやセイボリーがテロワールの表情を引き立て、38階からの夜景に包まれる「オリエンタルラウンジ」で、シャンパーニュの奥行きと甘美が響き合う特別なひとときをお過ごしください。

料金：19,800円

10月10日（土）ソムリエズテーブル Vol.2 「ドメーヌ・ルフレーヴ」

ソムリエズテーブル Vol.2のテーマは、自然と哲学が磨き上げた、世界最高峰の白ワイン「ドメーヌ・ルフレーヴ」。

料金：121,000円

10月23日（金）～10月24日（土）「世界のワイン旅行」オールドワールド

何世代にもわたり受け継がれてきた伝統が息づくオールドワールド。その風土と歴史を映し出す20種以上のワインを、インタナショナルダイニング「ヴェンタリオ」のブッフェとともに、まるで世界を旅するようにお楽しみいただけます。ソムリエとの対話を通して、オールドワールドならではの深い味わいや、ご自身だけのペアリングに出会う、心躍る時間をお届けします。

料金：16,500円

11月28日（土）「ガヤ × ケシキ」イタリアの至高を味わう饗宴

バルバレスコを世界に知らしめた名門ワイナリー、ガヤは、伝統と革新の見事な調和を体現し、深みと優雅さ、そして時を超える個性を宿すワインを生み出しています。一夜限りで開催されるこの特別ディナーでは、ガヤの傑出したワインセレクションと、イタリアの郷土料理のエッセンスに着想を得た特別メニューをペアリングでお楽しみいただけます。ガヤの魅惑的な世界を、格別なペアリング体験を通じて心ゆくまでご堪能ください。

料金：77,000円

12月19日（土）シャンパーニュハイティー Vol.4 「プレミアム シャンパーニュ」

「シャンパーニュハイティー」シリーズの最終章では、シャンパーニュ愛好家の皆さまに、ソムリエが厳選したプレミアムシャンパーニュを90分間フリーフローでお楽しみいただけます。洗練されたセイボリーと繊細なスイーツとともに、煌めくグラスを片手に、大切な方々と祝祭の季節ならではの華やかで優雅なひとときをお過ごしください。

料金：29,700円

1月16日（土）ソムリエズテーブル Vol.3 「ドメーヌ・デュジャック」

ソムリエズテーブル Vol.3 のテーマは、伝統と革新を継承する全房発酵の美学「ドメーヌ・デュジャック」。

料金：99,000円

1月23日（土）カリフォルニア アンバサダーズ セレクション ディナー

歴史は浅いながらも、カリフォルニアは豊かな大地と自由な創造性、そして先見性ある造り手によって育まれ、今や世界を牽引するワイン産地としての地位を確立してきました。本ディナーでは、初代カリフォルニアワイン・ソムリエアンバサダーを務める当ホテルのソムリエ2名が、季節感あふれる珠玉のカリフォルニアワインを、広東料理「センス」の洗練された料理とともにご紹介します。革新と個性に富むクラフトマンシップが息づく、カリフォルニアワインの進化を味わう特別な一夜をお楽しみください。

料金：77,000円

2月20日（土）グランドフィナーレ クリュッグと共に味わうシェフ共演ディナー

クリュッグは、シャンパーニュを象徴する名門メゾンのひとつです。当ホテルのエグゼクティブシェフ ダニエレ カーソンとイタリアンダイニング「ケシキ」料理長フルビオ ベントゥーラが、クリュッグの洗練されたセレクションとともに一夜限りの特別メニューをご提供します。象徴的なグラン キュヴェをはじめとする希少な一本と料理が響き合う、心に刻まれるひとときをお楽しみください。

料金：121,000円

ご予約・お問い合わせ

マンダリン オリエンタル 東京

お電話: 03-3270-8188

公式ウェブサイト：https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi/dine/wine-programme

ソムリエチーム

マンダリン オリエンタル 東京 - ソムリエチーム

マンダリン オリエンタル 東京では、一般社団法人日本ソムリエ協会が認定するソムリエ資格を保有するスタッフが各レストラン＆バーで活躍しています。その中で、マンダリン オリエンタル 東京の5000本を超えるワインの管理やワインリストの作成、ワインプログラムやワイン・日本酒などのイベントの企画立案・開催を行うのが、ディレクターオブワイン 野坂昭彦（のさか あきひこ）が率いるソムリエチームです。野坂は、2023年に一般社団法人日本ソムリエ協会主催「第10回全日本最優秀ソムリエコンクール」で優勝し、イギリスで創設された国際資格である「The Court of Master Sommelier」における「Advanced Sommelier Certificate」を日本人で有する数少ない一人です。日本のソムリエ業界をリードする存在として、その卓越した技術と知識で業界に貢献しています。

マンダリン オリエンタル 東京について

マンダリン オリエンタル 東京は、その先進的なデザインと、数々の受賞歴を誇る「おもてなし」精神に満ちたサービスにより、東京を代表する洗練されたラグジュアリーの象徴としての地位を確立しております。東京の歴史と文化の中心地ともいえる日本橋エリアに位置し、現代的でありながら、時代を超越した建築の美しさを備えた、マンダリン オリエンタル ホテル グループにとっての国内１号店です。シーザー・ペリが設計を手掛けた高層ビル「日本橋三井タワー」内に位置する当館には、贅を尽くした全179室の客室とスイートルーム、12軒のレストランとバー、数々の賞を受賞しているスパを備えております。館内からは壮大な東京のスカイラインを一望いただけ、隣接する日本の重要文化財「三井本館」には、格式に溢れた宴会場や会議施設を各種ご用意しております。