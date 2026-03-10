Ami Paris 表参道ポップアップの店内を桜で装飾し、一足早い春の訪れを演出

AMI Paris Japan株式会社

Ami Parisは、ホワイトデーと桜のシーズンに合わせ、表参道で長期開催中のポップアップストアおよびカフェ「AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFE AMI」にて、街の中心で一足早く春の訪れを体感できる特別な空間を提供しています。

3月6日(金)から3月15日(日)までの期間、店舗の店内外のいたるところが本物の桜で装飾されています。

ブティックの象徴でもあるバルコニーに立つ少年の像は、トレードマークであるAmi de Coeurのバルーンとともに桜のブーケを手にし、パリの建築美と日本文化、そして美意識が融合した世界観を表現しています。

さらにホワイトデーと桜のシーズンに合わせ、「AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFE AMI」ではパティスリィ アサコ イワヤナギが手がけたマドレーヌの第二弾として、ホワイトチョコレートに包まれた”ホワイトマドレーヌ”と、小川珈琲監修による”さくらラテ”を期間限定で販売。

ADC ホワイトマドレーヌ 950円（税込）ADC ホワイトマドレーヌ 4個入ギフトボックス 3,800円（税込）



パティスリィ アサコ イワヤナギによって丁寧に焼き上げられたマドレーヌは、ホワイトチョコレート特有のコクと、ミルキーでなめらかな甘みが印象的で、しっとりとした生地に重なるリッチな余韻が、やわらかな深みを生み出します。AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFE AMIの空間と呼応するように、静かな温度をまとった一品として仕上げられました。 単品販売に加え、ギフトにぴったりな4個入のギフトボックス仕様も展開いたします。

さくらラテ ホット 1000円（税込）さくらラテ アイス 1000円（税込）

また3月9日(月)には、「AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFE AMI」にて、エクスクルーシブなカクテルイベントも開催されました。 このイベントには、一足早い春の訪れを祝し、俳優の福士蒼汰、山下美月、岩瀬洋志をはじめ、たくさんのセレブリティがAmi Paris の世界観を体験しました。

福士蒼汰山下美月岩瀬洋志桜田通宮城舞元之助

AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFE AMI（アミ パリス ポップアップストア アンド ル カフェ アミ）

・住所： 東京都渋谷区神宮前4-26-18 1F & 2F

・営業時間： 11:00～20:00

※桜の装飾：3月15日（日）まで

About Ami Paris

2011年にフランス・パリで誕生したAmi Paris(アミ パリス)は、創設以来パリという街からインスピレーションを受け続けています。フランス語で友達を意味する”Ami”という名称は、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシのイニシャルに由来したもの。メンズとウィメンズへ向けた包括的で実用的なワードローブを定義し続けています。アレクサンドル・マテュッシのクリエイションは、フレンドリーでラグジュアリー、エレガントでシンプルといったフランス特有のスタイルを捉えています。