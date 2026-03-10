本編では描かれなかった《新たなアナザーストーリー》を解禁！主演・竹内涼真、さらに瀬戸康史、渡辺大知も出演！ヒロイン・井上真央の姿も…！『再会』スピンオフドラマ《後編》の配信が本日スタート！

TELASA株式会社(C)横関大／講談社／テレビ朝日

『再会～Another Truth～』【後編】 2026年３月10日（火）

『再会～Silent Truth～』第８話放送終了後、よる９：54から配信スタート！

https://www.telasa.jp/series/16297(https://www.telasa.jp/series/16297)

◼️竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知…同級生４人が総出演！万季子が自首を決意した直後の《知られざるエピソード》が明らかに

ある事件で使用された《拳銃》を小学校の桜の木の下に埋め、《誰にも言えない秘密》を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら４人の同級生。あれから23年――刑事になった淳一は、４人組のひとりだった《初恋の相手》・岩本万季子（井上真央）と再会するのだが…。あろうことか、彼女は新たに発生した《殺人事件の容疑者》！ 犯行に使われたのは、《あの日埋めたはずの拳銃》だった――。

《大切な人を想う気持ち》が《思いがけない真実》につながっていく、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系列にて毎週火曜よる９：00～放送中）。本日３月10日（火）に放送された第８話ではとうとう、スーパー店長殺人事件の重要参考人としてマークされた万季子が、同級生たちに付き添われて自首！ 胸が締め付けられるラストシーンに、言葉を失った視聴者も多かったのではないでしょうか。

そんな中、皆さん大変お待たせしました。動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では第８話の放送直後から、《本編では描かれなかったアナザーストーリー》をお届けするスピンオフドラマ『再会～Another Truth～』の《後編》がスタート！ 今回は主人公・淳一、万季子の元夫である清原圭介（瀬戸康史）、万季子の代わりに罪を被ろうとし続けた佐久間直人（渡辺大知）を中心に、万季子の姿も――本編の主軸を担う同級生４人が総出演。万季子が自首を決意した直後の出来事を描きます。

◼️出頭前に万季子が連絡したのは元夫の圭介…その事実が男たちの心に火をつける！淳一＆圭介＆直人の赤裸々会話、さらに失踪直前の万季子の様子も公開

『再会～Silent Truth～』の第８話冒頭で、証拠となる凶器の拳銃を持って、息子とともに失踪した万季子。その身を案じ、淳一＆圭介＆直人はもぬけの殻となった万季子の家に集まることに。そこへ、警察に出頭する覚悟を決めた万季子から、圭介に電話がかかってきたのですが…。

携帯が鳴った途端、自分にかけてきたのだと一瞬期待した淳一と直人。23年の時を経て、それぞれ形は少し変われども、今も消え去ることはない万季子への想い――さまざまな感情が渦巻く中、男性陣はあの電話の後、どんな話をしていたのか…？

スピンオフ後編では、ここでしか見られない《拳銃を自宅から持ち出す瞬間の万季子の様子》とともに、《本音や嫉妬も交錯する淳一＆圭介＆直人の赤裸々な会話》を余すところなくお届けします。

◼️嫉妬した直人が、淳一の恥ずかしい過去を暴露！ さらに圭介に対して大失言!!あわや絶交の危機――23年前に戻ったかのようなトークバトルを展開

男３人のつばぜり合いのキッカケとなるのは、今も万季子に恋し続ける直人の《ちょっぴり余計な一言》です。「やっぱりこういう時に、万季ちゃんが電話するのは圭介なんだね」――嫉妬混じりに漏らす直人を、圭介は「息子と一緒にいるからだ」と言って諭そうとしますが、直人ときたら意外と頑固。「万季ちゃんが一人だったら、誰に電話をかけてきたと思う？」と、淳一＆圭介を追及することに！

しかも一度引火したら最後、直人砲はもう止まりません。なんと小学生の時、淳一におしっこをかけられた!? 淳一の恥ずかしい過去を暴露したかと思えば、圭介に対しても「最初から離婚するって思ってたよ」と、うっかり大失言。あわや絶交の危機-――最初こそ大人の対応に徹していた淳一＆圭介もたまらず応戦し始め、《小学生時代に戻ったかのようなトークバトル》を展開し…！

仲のいい同級生だからこそ、安心してあふれ出す素直な気持ち――。《23年前の子どもらしい姿》も重なって見える、《ノスタルジックで微笑ましいやりとり》は必見です。

＜『再会～Another Truth～』後編 配信概要＞

配信日時： 2026年３月10日（火） よる９：54から配信スタート

出演： 竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知

原作： 横関大『再会』（講談社文庫）

脚本： 橋部敦子

音楽： 得田真裕

主題歌： 優里「世界が終わりました」（BEAT SEEKER MUSIC）

演出： 山本大輔

エグゼクティブプロデューサー： 内山聖子（テレビ朝日）

プロデューサー： 峰島あゆみ（テレビ朝日）、中込卓也（テレビ朝日）、

多胡亮太（ザ・ワークス）、大垣一穂（ザ・ワークス）、角田正子（ザ・ワークス）

制作協力： ザ・ワークス

制作著作： テレビ朝日

配信URL： https://www.telasa.jp/series/16297

後編あらすじ： 殺人事件の重要参考人としてマークされ失踪していた万季子（井上真央）は、元夫・圭介（瀬戸康史）に電話し、自首する決意を伝える。だがその時、圭介と一緒にいた淳一（竹内涼真）と直人（渡辺大知）――小学生時代に万季子へ恋心を寄せていた２人は複雑な想いを胸に抱え…。そんな中、直人の余計な一言を機に、３人は口論となる！

