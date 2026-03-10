公益社団法人日本医師会

日本では毎年およそ19万人が喫煙に関する病気で亡くなっており、受動喫煙による健康への影響も大きく、ペットへの害もあると言われています。

また、近年では特に若年層において、「煙が出ないから安心」「ダイエットに有効」などといった誤解から、加熱式たばこや電子たばこといった新型たばこを吸い始める方が増加しています。

日本医師会（会長：松本吉郎）ではこれらの状況を憂慮し、禁煙推進を目指して、さまざまな取り組みを行っていますが、世界禁煙デーである５月31日には全国各地で行われているライトアップイベントや啓発活動（イエローグリーンキャンペーン）に賛同する形で、よこはまコスモワールドの大観覧車などをイエローグリーンにライトアップするイベントを開催いたします。

このほど、そのイベントの中で、中学生を対象にたばこがアレルギーや妊娠等の健康への影響があることや新型たばこに関する害について学んでもらうことを目的としたセミナーを開催し、中学生20組40名様を無料でご招待することといたしました（応募者多数の場合は抽選となります）。下記の要領に従って、ぜひ、ご応募願います。

なお、ご参加いただいた皆さんには、参加特典としてプレゼント（映画チケット2000円分、QUOカード5000円分、日本医師会公式キャラクター日医君のグッズ）もご用意しております！奮ってご応募ください！

【詳細（予定）】

◆日時：5月31日（日）午後5時30分～

◆場所：横浜ベイ東急ホテル

◆募集人数：20組40名様（申込者多数の場合には抽選とさせて頂きます）

※１名での参加も可能

◆講師：望月 友美子 新町クリニック健康管理センター産業保健統括部長

◆申込締切：2026年4月10日（金）午後11時59分

応募はこちらから :https://forms.gle/RPRKDyYro6iGbv567

【注意事項】

※参加者には事前に当選はがきをお送りします。はがきに記された注意事項をご一読いただき、当日は午後５時までにはがきをご持参の上、横浜ベイ東急ホテルにお越しください（予定）。

※2名で参加する場合も含め、参加する場合は必ず、親御さんなど大人1名の同行をお願いいたします。

※参加者にはセミナーの後、今回のイベントに合わせて行っている「すすめよう禁煙！川柳コンテスト」の表彰式、よこはまコスモワールド大観覧車などのライトアップイベントにもご参加いただきますので、終了時間は午後７時過ぎを予定しています。

※イベント終了後、中学生の皆さんには松本吉郎日本医師会長らと集合写真を撮影させていただきます。写真は日本医師会の機関紙やホームページ等に掲載させていただきます。

※申込フォームにご記載いただいた個人情報は当選はがきの郵送や当日の確認のみに使用し、厳重に管理させていただきます。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03-3946-2121（代）

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



所在地▷ 東京都文京区本駒込2-28-16

公式ホームページ▷ https://www.med.or.jp



☆日本医師会YouTube公式チャンネルでは、定例記者会見の様子や健康に役立つ情報をお伝えする動画、シンポジウムやイベントの動画などを掲載しています。

動画のご視聴・チャンネル登録はこちらから▷ https://www.youtube.com/channel/UCrZ632iTbtYlZ5S2CtGh6rA



☆日本医師会LINE公式アカウントでは、講習会やイベントなどのご案内や健康・医療情報等を提供しています。配信内容の設定ができるようになり、よりニーズに沿った情報をお届けできるようになっておりますので、ぜひご登録ください！

友だち登録はこちらから▷ https://page.line.me/324vigsd?openQrModal=true