満足度97.8%を実現！ 社員の熱量を引き出す「周年イベント」の舞台裏

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2026年3月17日（火）に「満足度97.8%を実現！社員の熱量を引き出す20周年イベント」と題した株式会社プライムプレイスとの共創セミナーを、オンラインで開催します。

《セミナー詳細》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2603_pp/(https://www.ageha.tv/seminar/2603_pp/?utm_campaign=2603_pr_pp_seminar)

■社員の声を起点にした20周年プロジェクトの軌跡

事業拡大やテレワークの定着に伴い、「組織の一体感」や「社員同士のつながり」の希薄化に悩む企業が増えています。こうした課題を解決し、組織の求心力を高める絶好の機会となるのが「周年事業」や「全社イベント」です。しかし、ただ人を集めるだけの式典では、社員の心は動かせないでしょう。

そこで紹介するのが、組織のつながりを見事に再構築した株式会社プライムプレイス様の創立20周年の事例です。同社は事業成長の過程で社員が倍増し、対面コミュニケーションの不足や、経営層と現場の価値観のギャップという課題を抱えていました。そのため20周年の節目に、ミッション改訂、ブランドスローガン策定と全社員参加型の対面イベント開催に同時平行で取り組みます。

周年記念式典では、現場のリアルなエピソードを「プライムストーリー」というキーコンテンツに集約し、経営層と現場をつなぐ“共通のブリッジ”を架けました。結果として、参加者の97.8%が「価値を感じた」と回答した心を動かすインナーイベントを実現しています。

本セミナーでは、「企業の現状把握を踏まえたコンセプト設計」「参加者の納得度を高めるキーコンテンツの作り方」、そして何より重要な「社員の巻き込み方」について、対談形式で語ります。周年イベントを控え、社員のエンゲージメント向上や事業拡大を考える担当者の方は、ぜひご参加ください。

セミナー詳細・申し込みは⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2603_pp/(https://www.ageha.tv/seminar/2603_pp/?utm_campaign=2603_pr_pp_seminar)

＜こんな方におすすめ＞

・組織拡大やリモートワーク普及による「つながり希薄化」に課題を感じている経営層・人事担当者

・周年イベントを「ただの式典」ではなく、組織風土改革や理念浸透の機会にしたい方

・社員の主体性を引き出し、熱量を上げるプロジェクトの進め方を知りたい方

■セミナー概要

【開催日】2026年3月17日（火）12：00～12：45（11：50開場）

【会場】Zoomでのオンライン配信

【参加費】無料

【お申込みURL】https://www.ageha.tv/seminar/2603_pp/(https://www.ageha.tv/seminar/2603_pp/?utm_campaign=2603_pr_pp_seminar)



具体的なプロジェクトの内容を、以下の記事コンテンツでも紹介しています。ぜひご覧ください。

〈社員の声を起点に、20周年式典で「つながり」を再構築〉

https://www.ageha.tv/works/prime-place/(https://www.ageha.tv/works/prime-place/?utm_campaign=2603_pr_pp_seminar)

▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2603_pr_pp_seminar)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2603_pr_pp_seminar)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv