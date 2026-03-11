『永野＆くるまの読むひっかかりニーチェ』の書影を公開！数量限定の購入特典絵柄も発表！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年3月18日（水）にお笑い芸人・永野と高比良くるまによるテレビ番組「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）の番組本『永野＆くるまの読むひっかかりニーチェ』(1,980円/10％税込)の書影を初公開。そして、数量限定の購入特典絵柄も発表しました。

2024年10月に放送を開始するやいなや話題沸騰し、いまや“火曜深夜の定番”として支持を集める「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（毎週火曜24時45分～放送中）を書籍化します。本書は、#1から#49までの放送回から“神回”を厳選した傑作集に加え、「本書だけのひっかかりニーチェ」「頻出単語集」「三谷アナ100問100答」「本編とバランスをとる時間」「放送後の後日談」など、読みどころ満載の内容で構成。二人が繰り出す熱量高めの激論が、活字になって鮮やかに蘇ります。

本日公開された書影には、これまでの番組のキービジュアル同様、大橋裕之のイラストをあしらっています。出演者の特徴を捉えつつ、のびのびとした線でユーモラスに描かれています。

さらに、発売を記念して数量限定の購入特典付き書籍をAmazon、2026年3月20日(金)に LINE CUBE SHIBUYAで開催される番組イベント会場、テレビ朝日本社1階や東京駅の人気スポット「テレアサショップ」で販売いたします。

本編の面白さはもちろん、番組の新たな魅力を、さまざまな角度からお届けいたします！

数量限定！購入特典の絵柄、販売先をチェック

特典はなくなり次第、販売終了となります。

【Amazon】予約受付中

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFP1VB47

特典内容：ひっかかりニーチェ格言入りランダムステッカー（3種のうち1枚）

※Amazonにてご予約された方、もれなく全員にプレゼントします。

【テレアサショップ】3/21より2店舗で発売

URL：https://www.tv-asahi.co.jp/shop/

特典内容：ひっかかりニーチェ格言入りランダムステッカー（3種のうち1枚）

販売店舗：テレアサショップ六本木店、テレアサショップ東京駅店

【番組イベント会場】3/20イベント会場にて販売

URL：https://www.tv-asahi.co.jp/hikkakarinietzsche/event/

特典内容：ひっかかりニーチェ格言入りランダムブックキーパー（3種のうち1枚）

※公演チケットをお持ちの方のみご購入いただけます（配信チケットは対象外）。

※販売時間の詳細につきましては、番組イベントのHPをご確認ください。

著者プロフィール

永野（ながの）：1974年生まれ、宮崎県出身。お笑い芸人。2016年「ゴッホより普通にラッセンが好き」のネタでブレイク。近年は歯に衣着せぬ発言でテレビ・YouTube・ラジオなど多数のメディアで活躍中。

▶︎X：https://x.com/nagano_staff

▶︎Instagram：https://www.instagram.com/nagano_staff

高比良くるま（たかひら・くるま）：1994年生まれ、東京都出身。お笑い芸人。2018年4月、松井ケムリと共にお笑いコンビ・令和ロマンを結成。2023年の「M-1グランプリ」ではトップバッターで優勝を果たし、2024年には前人未到の連覇を成し遂げた。

▶︎X：https://x.com/Ku_ru_ma__

▶︎Instagram：https://www.instagram.com/kuruma_t

■書誌データ

書名：永野＆くるまの読むひっかかりニーチェ

定価：1,980円（10％税込）

発売：2026年3月18日(水）

仕様：四六判／1C+4C

発売・発行：株式会社KADOKAWA