【日本上陸5周年】世界8カ国で愛される台湾カステラブランド「グランドカステラ」から、東京ソラマチ限定『贅沢濃厚キャラメルチーズカステラ』登場！

日本上陸5周年を記念した、ソラマチ限定フレーバー登場

株式会社グランドカステラジャパン

世界8カ国に展開する、台湾カステラ発祥のブランドGRAND CASTELLA（グランドカステラ）は、日本に上陸してまもなく5年を迎えます。

この節目を記念し、日本の本店である東京ソラマチの限定フレーバー『贅沢濃厚キャラメルチーズカステラ』をお届けします。世界各国で展開するグランドカステラの中でも、“アジアの朝食”として長く親しまれてきた当店人気のフレーバー、チーズカステラをベースに、香ばしくコク深いキャラメルを重ね、より華やかで贅沢な一品へと仕立てました。

<東京ソラマチ限定・贅沢濃厚チーズキャラメルカステラ- 2,280円(税込 2,462円) >

キャラメル×チーズが織りなす、贅沢で中毒性のある味わい

チェダーチーズがとろけ出すあまじょっぱさが人気のチーズカステラ。スイーツとしてはもちろん、お惣菜ともよく合うこのフレーバーは海外でも朝食の定番として親しまれてきました。当店が誇る看板商品に、さらにキャラメルを掛け合わせ、生地はほんのりキャラメル風味に。まん中にはしっかりとビターキャラメルのペーストとチェダーチーズを挟み、ブリュレのようなトッピングを加え、豊かな食感に仕上げています。

あまじょっぱさにほんのり苦味とコクも加わった、中毒性のある仕上がりです。手間暇かけて一個一個丁寧につくっているため、一日数量限定の販売となります。売り切れが予想されるため、お早めにお求めください。

<世界8カ国で愛される優しい甘さとチェダーチーズの塩気のアクセントがクセになるチーズカステラ><あまじょっぱさにキャラメルのコクが加わった唯一無二の味わい>

日台の文化を表現した、ソラマチ限定パッケージ

パッケージデザインには、台湾カステラ発祥の地として知られる新台北市にある、烏来（ウーライ）の美しい水辺を象徴する色「ウーライブルー」を採用しました。

さらに、日本と台湾それぞれを象徴する建築物のモチーフを織り込み、二つの文化と想いが静かに重なり合う特別なデザインに仕上げています。手に取るだけで、まるで台湾を旅しているかのような気分を味わえる、東京スカイツリー・ソラマチでしか手に取れない限定パッケージ。う

ぜひ、大切な方へのお土産にもご利用ください。

<スカイツリーをモチーフにした可愛い限定パッケージ><裏には台北101-表と裏でスカイツリーと台北101が重なるデザインに>

GRAND CASTELLAとは

台湾の淡水老街に本店を構える台湾カステラ発祥の店。世界8ヶ国に展開し、「朝の食卓に笑顔を咲かせるスイーツ」として長年親しまれてきた。日本には2021年に上陸し、東京スカイツリー・ソラマチと横浜高島屋に店舗を構える。ふわふわでしっとりとしたシンプルで優しい味わいが特徴で、日本でも朝食やおやつとして人気を集める。