JUJU さんが歌う「Love Me Tender」を起用した 阪急交通社の新CM『すべての旅を、たった一つの旅へ。』本日より公開

株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社⾧ 酒井淳）は、2026年3月11日（水）より、新CM「すべての旅を、たった一つの旅へ。」篇（15秒／30秒）を、首都圏を中心に公開します。あわせてTVer やYouTube、阪急交通社公式SNS、特設サイトでの配信に加え、デジタルサイネージなどでも順次放映します。

本CMに華を添えるのは、JUJUさんがカヴァーする「Love Me Tender」。松任谷正隆さんをプロデューサーに迎えレコーディングされた洋楽のスタンダードナンバーのカヴァーとともに、「すべての旅を、たった一つの旅へ。」をキーフレーズに、人生のさまざまな瞬間に寄り添う旅の情景を描いています。本リリースではCMに寄せるJUJUさんのコメントを掲載しています。

さらに、JUJUさんの歌唱シーンとCMでは取り上げられなかった旅シーンを満載したオリジナルムービー「阪急交通社 × JUJU Special Movie」を 2026年3月18日(水)公開予定です。また、アルバムver.の「Love Me Tender」が収録されるJUJUさんの洋楽カヴァーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』も、同日にリリースされます。

新CM「すべての旅を、たった一つの旅へ。」

本CMは、友人と楽しく笑い合う修学旅行や、ずっと夢だった家族で過ごす旅、夫婦で訪れる50年前と同じ旅、人生初のひとりで踏み出す旅など、誰もが経験したことのある旅の情景を重ねています。旅のかたちはそれぞれに異なっても、一つひとつの旅がその人にとって特別な時間であるという視点で構成しています。

近年、旅に求めるものも多様化する中、本CMでは「すべての旅を、たった一つの旅へ。」というキーフレーズのもと、一人ひとりの旅に目を向け、さまざまなライフステージの旅に寄り添う阪急交通社の姿勢を描いています。

楽曲には、松任谷正隆さんをプロデューサーに迎え、JUJUさんがカヴァーした洋楽のスタンダードナンバー「Love Me Tender」を使用しています。JUJUさんのやわらかな歌声の質感が映像全体のトーンに馴染むことに加え、歌詞に込められた「大切な人を想う」まなざしが、さまざまな旅の場面の心象風景と重なることから、本CMの音楽として採用しました。

JUJU さんインタビュー

――「Love Me Tender」が阪急交通社「すべての旅を、たった一つの旅へ。」篇のCMソングに決定しました。この曲への想いを教えてください。

物心つく前から何故か知っていて、誰に教えられたわけでもないのに耳にすると必ず一緒に口ずさんでしまう大好きな曲です。

――「旅」がご自身の歌やLIVE活動に与える影響はありますか?

私にとって旅はいつだって何かの始まりで、旅に出ないと感じないことを感じた瞬間に世界が広がって、そこから得るものは確実に歌にもライヴにも影響しています!!

――今回の楽曲を、旅先のどんなシチュエーション（移動中、宿でのリラックスタイムなど）で聴いてほしいですか?

レコーディングしている時に思い浮かべていたのは「列車に揺られながら大好きな人を想う」だったので、移動中はもちろん旅の途中のどのシチュエーションでも、大好きな誰かが心を過ったらその方を想いながら口ずさんでいただきたいです。ムフフ。

――最近行かれた旅、あるいは「いつか絶対に行ってみたい旅先」とその理由を教えてください。

国内も国外も行きたいところだらけです。ツアーで日本のいたるところにお邪魔させていただく度に、あぁここは今度ゆっくり来なくては!と思っている所がたくさんです。海外もたくさん...。

――はじめての旅行（ひとり旅など）にまつわるエピソードを教えてください。

初めての海外もひとり旅でしたし、基本的に旅に出るのはひとりが好きです。心細さと自由さの狭間でグラグラするのがいいのです。あと、ひとりだと言葉を使う必要が出てくるので、言語力の強化にもオススメです。

――このCMを見た新生活者に向けた応援コメントを教えてください。

日々の生活の中で「これが片付いたら旅に出よう!」という気持ちは私にとって大きなモチベーションになっています。近場での日帰りの旅でも、まとまった休みでの遠くへの旅でも、とにかく旅って最高です。新生活はワクワクとドキドキがたくさんな分、気が張ることもあると思いますが、そんな時こそ落ち着いたら是非旅に!!そしてその旅のおともにLove Me Tenderも連れて行っていただけたら嬉しいです。

みなさんの新生活が素晴らしいものになりますように!!

CM概要

放映日:2026年3月11日（水）

配信先:TV／TVer／YouTube／阪急交通社公式SNS／特設サイト／デジタルサイネージなどで公開

「すべての旅を、たった一つの旅へ。」篇（15秒）:https://youtu.be/O2Q_Uo3QO9c

「すべての旅を、たった一つの旅へ。」篇（30秒）:https://youtu.be/AFHyraHd4bI

※阪急交通社公式YouTubeチャンネルにて3月11日（水）AM9:30公開予定

特設サイト:https://www.hankyu-travel.co.jp/cm/

アーティストプロフィール

■JUJU

2004 年メジャーデビュー。

18歳で単身渡ったNew Yorkで、JAZZ / HIP HOP / CLUB MUSIC / SOULなど、様々な音楽カルチャーに触れてシンガーとしてのキャリアをスタートする。

「奇跡を望むなら...」「やさしさで溢れるように」など数多くのヒット曲をリリースしながら、邦楽カヴァー・アルバム『Request』シリーズやジャズ・アルバム『DELICIOUS』シリーズなど、歌で”物語”を伝える歌手として、ジャンル・洋邦・世代を超えて名曲を歌い継ぐライフワークも注目を集める。

2007 年から毎年欠かすことなく全国規模のライヴツアーを開催し、デビュー20 周年の2024年には東京ドーム公演、全国アリーナツアーも成功。

BLUE NOTE TOKYOでのJAZZ LIVEは15年連続開催中と、そのライヴ表現力も幅広い。

2026年3月18日(水)に、Request Cover シリーズ最新作、松任谷正隆をプロデューサーに迎えた洋楽カヴァーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU 「時間旅行」』をリリース。

6月～10月にはアルバムを携えての全国ホールツアー「JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU 『時間旅行』 演出:松任谷正隆」も開催する。

JUJU公式サイト https://www.jujunyc.net/

株式会社阪急交通社について

阪急交通社は、阪急阪神ホールディングスグループの旅行事業を担う中核会社です。1948 年の創業以来培ってきた豊富な経験を活かし、時代とともに変化するお客様のニーズに応え、人生を彩る貴重な旅を提供しています。国内・海外旅行商品を取り扱い、「トラピックス」を中心としたパッケージツアーや個人旅行のほか、法人団体旅行や訪日旅行などを取り扱っています。「常に変化を求め、お客様の声に応える『旅』創出で、社会に必要とされる企業を目指します。」をモットーに付加価値の高い旅を提供しています。

阪急交通社公式サイト https://www.hankyu-travel.com/ (https://www.hankyu-travel.com/)