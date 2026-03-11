初級脱出を目指す人のためのBlender解説書が登場。効率的なモデリングからライティング、シェーダーまで網羅的に学べる一冊。

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年3月17日、新刊『もっとリアルなCGを作るためのBlenderステップアップ入門』を発刊します。

Blender初級レベルから一歩先へ！

3DCGソフト「Blender」で、初級者レベルから一歩進んだ作品作りを目指す人のための解説書です。既存の入門書でモデリングなどの基礎は学んだものの、次のステップに進もうとしても専門的な書籍は敷居が高い、と思う人に向けた「初級と上級の間」を埋める内容の書籍です。

「カップケーキ」や「くまのぬいぐるみ」など魅力的な作例を通じて、リアルな3DCG制作に不可欠な「ライティング」「シェーダー」「レンダリング」といった技術を体系的に学習できます。

さらに効率的にモデリングを進められるジオメトリノードなどの応用的な機能や、作品にアニメーションを加える手法まで解説。初級者本だけでは到達できなかった、ワンランク上の作品制作を実現します。

■書籍概要

書名 もっとリアルなCGを作るためのBlenderステップアップ入門

著者 木谷 修

定価 3,960円（税込）

発売日 2026年3月17日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076406/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18523906/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます