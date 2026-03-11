TikTokライブコマース「燕チャンネル」にて、「アレン シスミンC ホワイト」累計販売額2,600万円を突破。販売開始から半年で6,500個超を達成

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、株式会社ALEN INTERNATIONAL(本社：三重県四日市市、代表取締役：堀木 俊毅、読み：アレンインターナショナル)が展開する指定医薬部外品「アレン シスミンCホワイト 180錠」の累計販売金額が2,600万円を突破しました。2025年9月の販売開始からわずか半年で累計販売数6,500個超を達成し、ライブコマース発のヒット商品として存在感を高めています。

■実績概要

- 累計販売数：約6,500個- 販売金額：約26,000,000円（2,600万円）- 販売開始：2025年9月

販売開始から半年という短期間での実績としては高水準であり、ライブコマースとの高い親和性がうかがえます。

■ライブコマースが生んだ販売拡大の背景

2025年9月の販売開始直後より、「燕チャンネル」ならではのリアルな使用感の共有と視聴者との双方向コミュニケーションが話題を呼び、販売は急拡大しました。

ライブ配信内での丁寧な商品説明や、視聴者からの質問にその場で回答するスタイルが購買の後押しとなり、単発的なヒットに留まらず、継続的な販売成長を実現しています。

本商品は、しみ・そばかすへのアプローチに加え、疲労回復や二日酔い対策など、現代人のライフスタイルに寄り添う効能を持つ「指定医薬部外品」として支持を集めています。

■商品の特長とユーザーの反響

「アレン シスミンCホワイト 180錠」は、L-システインやビタミンCを配合し、体の内側からのケアをサポートする指定医薬部外品です。

単発購入にとどまらず、「日々のコンディション管理に欠かせない存在」として継続購入するユーザーも増加しており、ライブ配信を通じたファン形成が販売の安定化につながっています。

商品ページ :https://www.alen.co.jp/cysmin_c/

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

