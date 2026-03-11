満開の桜を一杯に。春限定かき氷「さくら ～ホワイトチョコとココナッツ～」新発売

九州製氷株式会社

九州製氷株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：藤林秀基）が運営するかき氷専門店「おいしい氷屋 天神南店」は、春限定の新作かき氷「さくら ～ホワイトチョコとココナッツ～」を2026年3月12日(木)より販売いたします。

おいしい氷屋 さくら ～ホワイトチョコとココナッツ～

桜の風味を幾重にも重ねた一杯。

味や食感が重なり合い、満開の桜を思わせる春の味わいに仕上げました。

■桜を3つの表情で楽しむかき氷

本商品では、桜をソース・ホイップ・ジュレの3つの形で使用しました。

桜の香りを閉じ込めた特製ソース、ふんわりとした口どけの桜ホイップ、そしてぷるんとした食感の桜ジュレ。

それぞれ異なる風味と食感が重なり、食べ進めるたびに新しい印象が広がります。

氷の中には、白あんにいちごの果実味を合わせた「いちご餡」も重ね、やさしい甘さのアクセントを加えました。

■ミントとココナッツが生む奥行き

桜ソースにはほのかなミントを加え、甘さの中に春の風を感じる爽やかな余韻を添えています。

さらに仕上げには、ココナッツミルクを合わせたホワイトチョコレートソースを使用。

やわらかなコクが重なり、味わいに奥行きをもたらします。

■製氷メーカー直営だからこそ実現できる味わい

味・香り・食感が重なり合い、食べ進めるほど印象が変わっていく一杯。

製氷メーカー直営のかき氷専門店だからこそ生まれる氷と素材の調和が、

これまでのかき氷のイメージを超える新しいデザート体験を提案します。

■商品情報

商品名：さくら ～ホワイトチョコとココナッツ～

販売開始：2026年3月12日(木)

販売期間：季節限定・数量限定

〈注意事項〉

※予約は受け付けておりません。

※店舗の状況や機器のメンテナンスにより、提供できない場合がございます。

※告知内容は予告なく変更・終了する場合がございます。

※画像はイメージです。

「おいしい氷屋」について

1946年創業の九州製氷株式会社が、長年に亘って培った「氷づくり」に対する技術や想いを、直接消費者の皆様に届けたいという思いから、2016年に開業した「かき氷専門店」です。

提供するかき氷には、72時間かけてゆっくり凍らせ、空気やミネラル成分（カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなど）を取り除く作業を何度も繰り返した、純度99.9％の「純氷」を使用しています。その手間ひまかけて作り上げた純氷を、ふわふわ、とろけるような食感になるよう、適切な温度管理、削り方を研究し、おいしいかき氷に仕上げました。

純氷は、食材の個性をごまかしなく映し出す素材です。

その純粋な魅力を最大限に引き出せるようこれからも技を磨き、旬の果物や地元の食材を活かした「驚きと感動のかき氷」を提供し続けたいと考えております。

【店舗概要】

店舗名：おいしい氷屋 天神南店

店舗所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル1階

営業時間：ホームページをご確認ください。

URL：https://oishiikoori.com/

Instagram：https://instagram.com/oishiikoori/

【会社概要】

会社名：九州製氷株式会社

代表者：代表取締役 藤林 秀基

本社所在地：〒810-0075 福岡市中央区港1丁目7番2号

URL：https://kyuhyo.co.jp/

TEL：092-721-1843

受付時間： 8：00～12：00, 13：00～16：45