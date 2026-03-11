累計80万部突破！勇者の重すぎる愛と執着の《真実》が明かされる、感動の最終巻『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに（多分、また失敗した）4』発売

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに（多分、また失敗した）4』『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した)4　アクリルスタンド2種+SSリーフレット付き限定版』を3月13日に発売いたします。



私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに（多分、また失敗した）4(https://www.comic-brise.com/comics/sukisugiyuusya4/)


漫画：くまのみ鮭(https://x.com/kuma3_shake)／原作：琴子(https://x.com/kotokoto25640)


発売日：2026年3月13日
判型：B6
定価：792円(本体720円＋税10%）
ISBN：9784799221327



累計80万部突破！


勇者の重すぎる愛と執着の《真実》が明かされる、感動の最終巻！



◆単行本限定◆


小説家になろう掲載の番外編


『変化とときめきと』をコミカライズ収録！













『リゼット様、愛しています』


自らを魔物の囮にしたことがばれ、ラルフに監禁されたリゼット。


檻の中でラルフとふたりで過ごす、何不自由ない生活。しかし、このままで良いはずはなく……。


運命の20歳の誕生日まであと2週間。不安が募るリゼットの元へメルヴィンが訪れる


「あいつ、多分死ぬ気だぞ」


ラルフが命を懸けて自分を守ろうとしていることを知ったリゼットは


メルヴィンの協力によりラルフの部屋にあるという“一つだけ違う絵”を見に向かうが――。




アクリルスタンド2種＋SSリーフレット付きの限定版（紙書籍のみ）も同時発売！




私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した)4　アクリルスタンド2種+SSリーフレット付き限定版(https://www.comic-brise.com/fair/2512_sukisugi4/)


原作：琴子


発売日：2026年3月13日
判型：B6
定価：4,850円（税込）【コミック：792円(税込)＋限定版セットアイテム4,058円(税込)】
ISBN：9784799221334



くまのみ鮭先生描き下ろし【リゼット＆ラルフのアクリルスタンド𝟐種】＆琴子先生書き下ろし【SSリーフレット(𝟒P)】付きの限定版！






★くまのみ鮭先生描き下ろしアクリルスタンド（2種セット）




「上半身Ver」── 作品メインビジュアルイメージ
（台座付き・サイズ：W90mm × H130mm）

「全身Ver」── 穏やかで幸せ溢れる2人をイメージ
（台座付き・サイズ：W79mm × H130mm）

★琴子先生書き下ろしSSリーフレット（4P）




「限定エピソード」―― 完結の“その後”を描く、ファン必見の書き下ろし。



限定版特設サイトはこちら
https://www.comic-brise.com/fair/2512_sukisugi4/

私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに（多分、また失敗した）(https://www.comic-brise.com/contents/sukisugiyuusya/)





死の運命に抗うヒロインと従順なハイスペックヤンデレ勇者の一途な溺愛ファンタジー！
20歳の誕生日に必ず魔物に食い殺される運命を持ち、
記憶を引き継いだまま4回目の人生を送る、伯爵令嬢リゼット。
今世こそ長生きするために、魔物の出ない聖域(ド田舎)で暮らすことになるがある日、


貴族令息の美青年ラルフと再会する。


彼はリゼットが幼少期に、孤児だったところを救った青年だった。
開口一番彼はこう言った「貴方のために生きてきました」と――


1話2話無料公開中！
https://www.comic-brise.com/contents/sukisugiyuusya/


試し読みはこちらから
https://kimicomi.com/episodes/24f07772cb70d

関連再生回数は330万回を突破！


戸松遥さん、古川慎さん、日高里菜さん出演の話題のボイスコミック動画はこちら



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cDBU0LlPEgc ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=R8VJ5bsbzbk ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=IaqARRMCUz0 ]

【キャスト】


■リゼット・アシュバートン（CV：戸松遥）


■ラルフ・レッドフォード（CV：古川慎）


■ナディア・レッドフォード（CV:日高里菜）


古川慎さんによるヤンデレボイス炸裂のスペシャルPVも好評公開中！



[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=odoLuCA4aZU ]
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=gB2NE-ohjMo ]


(C)くまのみ鮭(C)琴子／キルタイムコミュニケーション

