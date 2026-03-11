生成AIを活用した企業向けキャリア研修「AI×プロティアン・キャリアドック」提供開始

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（本社：東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）と、キャリア開発支援を行う4designs株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：有山徹、以下「4designs」）は、生成AIを活用した新プログラム「AI×プロティアン・キャリアドック」を正式に提供開始いたします。

本プログラムは、累計250社超で導入されてきた「現代版プロティアン・キャリア理論」に基づく研修ノウハウを土台に、キャリア診断と生成AIを組み合わせた企業向けの実践型キャリア開発プログラムです。

「AI×プロティアン・キャリアドック」とは

本プログラムは、60の設問による「キャリア開発診断」と生成AIを組み合わせた企業向けキャリア研修プログラムです。

まず診断により、個人のキャリア自律度や環境との関係性を可視化。その後、価値観やキャリア資本の棚卸を行い、生成AIの分析・提案を活用しながら思考を構造化します。

多角的な視点やキャリア仮説を整理しながら、具体的な行動変容につなげる実践型の設計となっています。

開発の背景：AIが“キャリアの相談相手”になる時代へ

近年、企業のキャリア研修においても、生成AIの活用が進み始めています。本プログラムは、こうした変化を踏まえ、「AI時代のキャリア支援のあり方」を再設計するために開発されました。

2025年、当協会の独自調査では、キャリアの相談相手として「生成AIやオンラインツール」が30％超で最多となりました。

一方で、AIの役割は単なる効率化にとどまりません。受講者の経験や価値観をもとに分析を行う過程で、組織や社会で重視されてきた価値基準も浮かび上がります。

本プログラムでは、その結果を「答え」として受け取るのではなく、「なぜその提案が出てきたのか」を問い直すことを重視します。AIによって可視化された構造を起点に、自分の立ち位置や可能性を再検討し、主体的に次の選択を構想できる状態を目指します。

本プログラムにおける生成AIの役割

従来のキャリア研修で行われていた膨大な「手作業による内省・整理」の工程をAIへ移譲し、支援の質をアップデートしました。

プログラムの3つの特長

実証データ：行動率が38％から80％へ向上

- 「前処理」のAI化：スキル抽出、過去経験の強み分析、情報の構造化など、これまで人間が時間をかけていた作業をAIがほぼ即時に実行します。- 多視点の即時獲得：生成AIが提示する複数視点をもとに、キャリア仮説を整理。多角的な視点を効率的に検討できる仕組みを提供します。- 人間による伴走への集中：AIが事務的な整理を担うことで、上司や専門家は「本人の価値観との意味づけ」や「心理的サポート」といった人間特有の支援に注力できます。- 科学的な現状可視化：田中研之輔教授監修の「キャリア開発診断（60設問）」に基づき、個人のコンディションをデータで把握します。- 状況別プロンプトの提供：受講者が迷わないよう、「日々の業務に追われている」「同期と比較して焦る」など、具体的な悩みに即応するAI指示文（プロンプト）を完備しています。- 自律型人材への転換：固定されたキャリアパス（地図）ではなく、自らの価値観という「コンパス」を持って変化に適応する力を養います。

大手生命保険会社の新入社員研修において本手法を導入した結果、「ありたい姿に向けて行動できている」と回答した層が

研修前：38％ → 研修後：80％

と2倍以上に増加しました。



受講者からは「計画策定に非常に有益だった」「生成AI活用への抵抗がなくなった」といった高い評価を得ています。

当協会は今後も、AIを効率化の道具としてではなく、個人と組織の関係性を再設計する技術として位置づけ、主体的なキャリア形成を支援してまいります。

