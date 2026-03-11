「コスメティック構想」を推進する佐賀県に製造工場を擁する三省製薬、佐賀県産の海藻から美容成分を開発

～ 「コスメティック構想」を推進する佐賀県に製造工場を擁する三省製薬の新展開 ～

佐賀県工業技術センターの研究成果を受け、

佐賀県松島産の海藻「ノコギリモク」に着目 「ノコギリモクエキス」を開発・商品化！

佐賀玉屋のコスメショップ『SUMIHADA（スミハダ）』にて 三省製薬オリジナル化粧品ブランド 「デルメッド」 「IROIKU」 「yameKAGUYA 」を販売開始！3月11日（水）、佐賀玉屋 南館1階に新オープン

美容成分と化粧品の開発・製造・検査・包装・販売までを手掛ける三省（さんしょう）製薬株式会社（本社：福岡県大野城市 代表取締役：陣内 宏行）では、このほど、佐賀県工業技術センターが、佐賀県松島産の海藻「ノコギリモク」に含まれる「サルガヒドロキノン酸」に抗炎症作用があることを明らかにしたことを受け、同センターから紹介を受けた「ノコギリモク」に着目し、オリジナル美容成分「ノコギリモクエキス」を開発・商品化しました。

当社は佐賀県鳥栖市に美容成分と化粧品の製造工場を有しており、佐賀県が「コスメティック構想」を推進されている背景もあり、今回の連携につながりました。

この他、佐賀県の自然素材を活用した美容成分としては、佐賀県産米「夢しずく」100％使用した「ライスミルク発酵液（*1）」、嬉野温泉から直接汲み取ったナトリウム豊富な「嬉野温泉水」を開発・販売するとともに、OEM・ODMも展開しています。

また、同センターとの共同研究で佐賀県産苺の新品種「いちごさん」の若葉を使用した「イチゴ若葉エキス」の開発も進めており、近々商品化できる見込みです。商品化した美容成分はオリジナル化粧品ブランド「デルメッド」、「IROIKU」の一部商品にも配合しています。

さらに、３月11日（水）からは、佐賀玉屋 南館１階に新しくオープンする佐賀玉屋独自のセレクトコスメショップ「SUMIHADA」にて、当社の化粧品ブランド「デルメッド」、「IROIKU」、「yameKAGUYA（やめかぐや）」の販売を開始します。

佐賀県の素材から開発した美容成分を配合した化粧水やパック、サンケア商品の他、当社が開発した美白（*2）有効成分「コウジ酸」を配合したクリーム、様々な髪の悩みにお応えするヘアケア商品まで、幅広くラインアップしていく予定です。

「SUMIHADA」には、佐賀県内で初（*3）となるコスメサンプル自動販売機が導入され、当社商品のサンプルも無料で提供します。佐賀県での当社商品の店舗販売はSUMIHADAが初となりますので、多くのお客様にご来店いただきたいと考えています。





「デルメッド」



「IROIKU」





SUMIHADA （イメージ）

*1：ライスミルク発酵液の詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/84 （三省製薬による実験）

*2：美白とは、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぐことです。

*3：佐賀玉屋様調べ（2026年２月時点）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000106657.html

「SUMIHADA」出品のブランド・おすすめ商品

＊以下にご紹介する商品以外にも、様々なアイテムを取り揃えています。

デルメッド

～「肌から、人生を美しく」。“肌悩み”を感じ始めた全ての方々へ。

●「デルメッド サンケアジェル」

（医薬部外品） ＊佐賀県素材を活用した美容成分配合

佐賀県松島産の海藻から抽出した「ノコギリモクエキス」を配合。

シミ・シワの原因となる「かくれ炎症」をケアする顔・ボディ用のジェル状化粧水です。

「ビターオレンジ果皮エキス」や「キンギンカ抽出液（*4）」、「黄山薬抽出液（*5）」なども配合。

洗顔後、普段のスキンケアの最初にプラスするアイテムとして、紫外線が気になる季節はもちろん、一年を通して毎日のケアに取り入れていただけます。

ぷるんとして心地よいひんやりジェルで、新しいサンケア習慣を提案しています。

内容量：150mL 価格：4,400円（税込）

*4：キンギンカ抽出液の詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/10 （三省製薬による実験）

*5：黄山薬抽出液の詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/105 （三省製薬による実験）

●「デルメッド ホットジェルパック」

＊販売準備中 ＊佐賀県素材を活用した美容成分配合

日本三大美肌の湯（*6）の１つとして知られる佐賀県の嬉野温泉から直接汲み取ってきた「嬉野温泉水」を配合。洗顔後に塗って洗い流すタイプのジェルパックです。

「嬉野温泉水」の他、食用として使われているビターオレンジの果皮から抽出した「ビターオレンジ果皮エキス」も配合し、肌にうるおいを与えます。

自宅で気軽にリラックスしながら、プチエステ気分をお楽しみいただけます。

内容量： 80g（約13回分） 価格：4,400円（税込）

*6：嬉野温泉観光協会HPより（https://spa-u.net/post-1.php）

●「デルメッド ヘアシャンプー」「デルメッド ヘアトリートメント」

（いずれも医薬部外品）

ねこ毛、パサつき、広がり、うねり、トップのボリュームなどのお悩みにおすすめのシャンプー＆リンス。

「ヘアシャンプー」は、濃密な泡で頭皮の皮脂汚れをすっきり洗い上げるアミノ酸系洗浄成分配合のノンシリコンシャンプーです。

「ヘアトリートメント」は、髪をなめらかに整え、うるおいのある仕上がりを目指すノンシリコントリートメントです。

各300mL（約1.2ヶ月分） 価格：各2,860円（税込）

IROIKU

～「健やかな肌の色で、生きていく」。ジェンダーフリーのスキンケアブランド。

●「IROIKU フェイシャル ウォーター」

＊佐賀県素材を活用した美容成分配合

佐賀県産の米「夢しずく」から生まれた「ライスミルク発酵液」を水の代わりに使用したジェンダーフリーの化粧水です。

水を一切使わず、美容成分の配合量を96％以上（*7）とする処方を実現した化粧水です。

「ライスミルク発酵液」の他、「豆乳発酵液（*8）」、「トゥルシーエキス（*9）」、「ローズヒップエキス（*10）」、「ハトムギエキス（*11）」を配合しています。

なめらかに肌に浸透し（*角質層まで）潤いを与えます。

内容量：150mL（約2ヶ月） 価格：2,750円（税込）

*7：ライスミルク発酵液、豆乳発酵液、トゥルシーエキス、ローズヒップエキス、ハトムギエキスの合計量。

*8：豆乳発酵液の詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/88 （三省製薬による実験）

*9：トゥルシーエキスの詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/103 （三省製薬による実験）

*10：ローズヒップエキスの詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/85 （三省製薬による実験）

*11：ハトムギエキスの詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/36 （三省製薬による実験）

●「IROIKU プロテクトパウダー」

SPF30・PA＋＋＋のプレストタイプの日やけ止めです。

ブラシ付きで、外出先でも手軽にお使いいただけます。

「マテチャ葉エキス（*12）」配合で、紫外線だけでなく大気汚染物質などの外部刺激からもブロック。

２色のパウダーが肌にとけ込み、血色感を与えながらクリアな透明感を引き出すことが期待されます。

内容量：9g（約3ヶ月分） 価格：3,960円（税込）

*12：マテチャ葉エキス（マテ茶エキス）の詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/42 （三省製薬による実験）

●「IROIKU スキンチューンナップ セラム」

IROIKUの定番、スキンケアと肌のトーンアップ（*13）が期待される “色づき美容液”です。

ファンデーションや化粧下地とは異なる発想で、素肌感を活かしながら、健やかで明るい印象の肌へ導きます。

薄づきで使いやすく、性別や年代を問わず取り入れやすいのも魅力です。

透明色の「00クリア」を含め全６色の展開です。

内容量：18mL（約30回分） 価格：2,200円（税込）

*13：メイクアップ効果による。

yameKAGUYA

～竹の100％リサイクル実現と放置竹林対策に貢献するアップサイクル化粧品ブランド。

●「フェイスウォッシュ」 「フェイスローション」 「フェイシャルエッセンス」「 ボディソープ」

竹から生まれた「竹幹表皮エキス」を配合したスキンケアシリーズです。

竹１本からわずか300gほどしか採取できないごく薄い幹表皮から、独自の製法で抽出した「竹幹表皮エキス」をすべての商品に配合しています。

左から、フェイスウォッシュ、フェイスローション、フェイシャルエッセンス、ボディソープ

・yameKAGUYA フェイスウォッシュ

内容量：100ｇ 価格：1,100円（税込

・yameKAGUYA フェイスローション

内容量：120mL 価格：1,100円（税込）

・yameKAGUYA フェイシャルエッセンス

内容量：80mL 価格：2,200円（税込）

・yameKAGUYA ボディソープ

内容量：400mL 価格：1,650円（税込）

SUMIHADA 概要

オープン日 2026年3月11日（水）

場 所 佐賀玉屋 南館1階 （佐賀県佐賀市中の小路2-5）

営業時間 10:00～20:00

U R L https://www.saga-tamaya.co.jp/sumihada/

