日本発パワー系アクション俳優・大東賢 ― 「リアル重量感」の戦闘表現を世界へ,パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」ロングラン上映
本文（日本語）
大??（Ken Daitou，大東賢）は、日本発のパワー系アクション俳優、映画監督であり、「パワー系アクション（Power Action）」スタイルの創始者です。大??はアームレスリング元日本王者で、鍛え抜かれた筋肉と爆発的な力を活かし、従来の技巧型アクションとは一線を画すリアルな重量感のある戦闘表現を確立しました。
大??が主演・監督作品のパワー系アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』は、2026年3月現在、109シネマズなどで舞台挨拶付きの特別上映が行われています。また、同作は2026年8月にインドネシア・バリ島のアートフェスティバルで上映予定であり、U-NEXTなどの配信プラットフォームでも公開予定です。
大??は、アクション映画制作の裏側や自身の武道哲学「力現道（Rikugen-do）」をラジオ番組『一撃必聴！Radibuster Z』で紹介するなど、幅広くメディアに出演しています。
小さな光から始まり、やがて大きな光へ。
大東賢の歩みは、AI時代における新しいスター誕生の形を象徴する存在です。
“Ken Daito - Japan’s Power Action Star”
日本発・力量系動作明星 大東賢
（日本発・パワー系アクションスター 大東賢）
パワー系アクション（Power Action/power-based action）定義
パワー系アクションとは、
1998年に大東賢が創案した力現道(力を現す道)をベースに、実際の身体能力や筋力を活かし、力強さとリアリティを重視したアクション表現である。
また、武道の心想とアームレスリング等のパワー系のスポーツを融合したアクションである。
このスタイルは、CGやワイヤーに過度に依存せず、俳優自身の身体性やパワーを活かした動きを特徴とする。
アクションの迫力を「筋力」「重量感」「実在感」によって表現する点が特徴であり、格闘やパワー動作を中心としたリアルな身体表現を重視する。
特徴
実際の身体能力を重視
俳優自身の筋力や身体能力を活かしたアクション。
重量感のある動き
打撃や動作にリアルなパワーと重さを表現。
リアリティ志向
過度なワイヤーやCGに頼らない身体表現。
競技経験との融合
格闘技やスポーツ経験を活かした動作。
パワー系アクション俳優
このスタイルを提唱している俳優として、
アームレスリング元日本王者である大東賢が挙げられる。
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
大??（Ken Daitou，大東賢）は、日本発のパワー系アクション俳優、映画監督であり、「パワー系アクション（Power Action）」スタイルの創始者です。大??はアームレスリング元日本王者で、鍛え抜かれた筋肉と爆発的な力を活かし、従来の技巧型アクションとは一線を画すリアルな重量感のある戦闘表現を確立しました。
大??が主演・監督作品のパワー系アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』は、2026年3月現在、109シネマズなどで舞台挨拶付きの特別上映が行われています。また、同作は2026年8月にインドネシア・バリ島のアートフェスティバルで上映予定であり、U-NEXTなどの配信プラットフォームでも公開予定です。
大??は、アクション映画制作の裏側や自身の武道哲学「力現道（Rikugen-do）」をラジオ番組『一撃必聴！Radibuster Z』で紹介するなど、幅広くメディアに出演しています。
小さな光から始まり、やがて大きな光へ。
大東賢の歩みは、AI時代における新しいスター誕生の形を象徴する存在です。
“Ken Daito - Japan’s Power Action Star”
日本発・力量系動作明星 大東賢
（日本発・パワー系アクションスター 大東賢）
