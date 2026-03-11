M&A後のIT統合を専門支援する「IT PMIパッケージ」を提供開始 ― 中小企業のM&Aにおけるテナント統合・セキュリティ統一をDay 1からワンストップで支援
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343679/images/bodyimage1】
～ 中小企業のM&A後、IT統合の遅れが買収効果を損なうケースが増加。IT環境の現状把握から統合実行、統合後の運用定着まで一気通貫で支援 ～
株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：亀田 英佑）が運営する中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」は、M&A後のIT環境統合を専門的に支援する「IT PMIパッケージ」の提供を開始しました。
サービスサイト：https://www.josis365.com/solutions/it-pmi/
■提供開始の背景
中小企業M&A市場は年々拡大しており、2025年のM&A件数は過去最高を更新しました。一方で、買収後の統合プロセス（PMI：Post Merger Integration）が不十分なために、M&Aの投資効果が十分に発揮されないケースも増加しています。
中でもIT統合は、見落とされやすいにもかかわらず影響範囲が広い領域です。メール・ファイル共有・認証基盤・セキュリティポリシーが統合されないまま放置されると、以下のようなリスクが生じます。
買収先のセキュリティ対策が不十分なまま自社ネットワークに接続され、グループ全体がサイバー攻撃のリスクにさらされる
メールドメイン・チャットツールが異なるままで、組織間のコミュニケーションコストが高止まりする
2つのIT環境を並行運用するコスト（ライセンス二重払い、管理工数の重複）が毎月発生し続ける
買収先のIT担当者が退職し、IT環境の管理知識がすべて失われる
特に中小企業のM&Aでは、買収先にIT専任者がいないケースが多く、「IT環境の全容が誰にもわからない」状態から統合を進めなければならないことが少なくありません。
■「IT PMIパッケージ」サービス概要
IT PMIパッケージは、M&A後のIT統合を4フェーズで段階的・確実に進めるサービスです。買収前のITデューデリジェンス（IT DD）から、統合計画策定、統合実行、統合後の運用定着までをワンストップで支援します。
Phase 1：現状把握（Day 1～2週間）
買収先のIT資産・契約・体制・セキュリティ状況を徹底的に洗い出します。IT資産の棚卸し、管理者アカウントの確認と掌握、ネットワーク構成の把握、セキュリティリスクの評価を実施します。
Phase 2：安定化（2週間～1ヶ月）
「業務を止めない」ことを最優先に、緊急のセキュリティ対策と統合計画の策定を行います。MFA（多要素認証）の即時導入、バックアップの確認と強化、統合計画書・スケジュールの作成を実施します。
Phase 3：統合実行（1～6ヶ月）
メール・ファイル・認証基盤・ネットワークの本格統合を実行します。Microsoft 365 / Google Workspaceのテナント統合、Active Directory / Entra IDの統合、拠点間ネットワーク接続、セキュリティポリシーの統一を進めます。業務への影響を最小限に抑えるため、ロールバック手順を用意した上で段階的に移行します。
Phase 4：最適化（6～12ヶ月）
統合後のコスト最適化、運用ルールの統一、ガバナンス体制の確立を行います。重複ライセンスの解消、運用プロセスの標準化、セキュリティ監査の実施、統合効果の定量化と経営層へのレポートを行います。
■対応領域
領域主な対応内容メール・テナント統合M365 / GWSテナント統合、ドメイン移行、メールフローの切り替え認証基盤統合Active Directory統合、Entra ID統合、SSO・MFAの統一ファイル・データ移行SharePoint / OneDrive統合、ファイルサーバー移行、権限設計ネットワーク統合拠点間VPN構築、IPアドレス体系統一、DNS・ファイアウォール統合セキュリティ統一セキュリティポリシー統一、EDR / パッチ管理の全社展開、監査デバイス・SaaS管理PC入替・キッティング、Intune / MDM統合、SaaSライセンス整理
～ 中小企業のM&A後、IT統合の遅れが買収効果を損なうケースが増加。IT環境の現状把握から統合実行、統合後の運用定着まで一気通貫で支援 ～
株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：亀田 英佑）が運営する中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」は、M&A後のIT環境統合を専門的に支援する「IT PMIパッケージ」の提供を開始しました。
サービスサイト：https://www.josis365.com/solutions/it-pmi/
■提供開始の背景
中小企業M&A市場は年々拡大しており、2025年のM&A件数は過去最高を更新しました。一方で、買収後の統合プロセス（PMI：Post Merger Integration）が不十分なために、M&Aの投資効果が十分に発揮されないケースも増加しています。
中でもIT統合は、見落とされやすいにもかかわらず影響範囲が広い領域です。メール・ファイル共有・認証基盤・セキュリティポリシーが統合されないまま放置されると、以下のようなリスクが生じます。
買収先のセキュリティ対策が不十分なまま自社ネットワークに接続され、グループ全体がサイバー攻撃のリスクにさらされる
メールドメイン・チャットツールが異なるままで、組織間のコミュニケーションコストが高止まりする
2つのIT環境を並行運用するコスト（ライセンス二重払い、管理工数の重複）が毎月発生し続ける
買収先のIT担当者が退職し、IT環境の管理知識がすべて失われる
特に中小企業のM&Aでは、買収先にIT専任者がいないケースが多く、「IT環境の全容が誰にもわからない」状態から統合を進めなければならないことが少なくありません。
■「IT PMIパッケージ」サービス概要
IT PMIパッケージは、M&A後のIT統合を4フェーズで段階的・確実に進めるサービスです。買収前のITデューデリジェンス（IT DD）から、統合計画策定、統合実行、統合後の運用定着までをワンストップで支援します。
Phase 1：現状把握（Day 1～2週間）
買収先のIT資産・契約・体制・セキュリティ状況を徹底的に洗い出します。IT資産の棚卸し、管理者アカウントの確認と掌握、ネットワーク構成の把握、セキュリティリスクの評価を実施します。
Phase 2：安定化（2週間～1ヶ月）
「業務を止めない」ことを最優先に、緊急のセキュリティ対策と統合計画の策定を行います。MFA（多要素認証）の即時導入、バックアップの確認と強化、統合計画書・スケジュールの作成を実施します。
Phase 3：統合実行（1～6ヶ月）
メール・ファイル・認証基盤・ネットワークの本格統合を実行します。Microsoft 365 / Google Workspaceのテナント統合、Active Directory / Entra IDの統合、拠点間ネットワーク接続、セキュリティポリシーの統一を進めます。業務への影響を最小限に抑えるため、ロールバック手順を用意した上で段階的に移行します。
Phase 4：最適化（6～12ヶ月）
統合後のコスト最適化、運用ルールの統一、ガバナンス体制の確立を行います。重複ライセンスの解消、運用プロセスの標準化、セキュリティ監査の実施、統合効果の定量化と経営層へのレポートを行います。
■対応領域
領域主な対応内容メール・テナント統合M365 / GWSテナント統合、ドメイン移行、メールフローの切り替え認証基盤統合Active Directory統合、Entra ID統合、SSO・MFAの統一ファイル・データ移行SharePoint / OneDrive統合、ファイルサーバー移行、権限設計ネットワーク統合拠点間VPN構築、IPアドレス体系統一、DNS・ファイアウォール統合セキュリティ統一セキュリティポリシー統一、EDR / パッチ管理の全社展開、監査デバイス・SaaS管理PC入替・キッティング、Intune / MDM統合、SaaSライセンス整理