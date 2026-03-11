業界初プラモデル、小物等に「無溶剤・オイルレス」次世代ガラスコーティング剤 「プレミアムダイアコートプロ」が叶える、施工面に優しい究極の保護と艶
溶かさない傷つけない デリケートなプラモデルや食品ラインにも安心して使えるプロ仕様の保護 艶出しガラスコート。「食品衛生法に適合」
株式会社ヒートグループ（本社：神奈川県横須賀市ハイランド1-26-30 代表取締役：高橋 学）は、無溶剤・オイルレスを採用し、施工面への優しさと圧倒的な耐久性を両立した多目的ガラスコーティング剤「プレミアムダイアコートプロ」を展開しております。
■ 背景：なぜ今「無溶剤・オイルレス」なのか
一般的なコーティング剤に含まれる有機溶剤やオイル成分は、施工直後の艶を出す一方で、ゴムやプラスチックの劣化（硬化やひび割れ）を招いたり、塗装をわずかに変質させたりするリスクがありました。
ヒートグループは、愛車や大切なコレクションを「真に守る」ため、素材にダメージを与えない完全無溶剤・オイルレスに徹底してこだわりました。
■ 「プレミアムダイアコートプロ」の3つの「優しさ」と性能
1. 施工面を溶かさない「完全無溶剤」
無溶剤のため、デリケートな樹脂パーツやヘルメットのシールド、塗装面を傷める心配がありません。溶剤による攻撃性がないため、安全に使用できます。
2. ムラを防ぎ、劣化を抑える「オイルレス」
オイルレス（油分を含まない）であるため、施工時の拭きムラが発生しにくく、初心者でもプロ級の均一な仕上がりが可能です。また、油膜による酸化や汚れの抱き込みを防ぎ、10年以上の耐久性を支える強固なガラス質被膜（成分含有量90％以上）を形成します。
耐候促進テスト済み
3. あらゆる素材への「高密着」
素材を選ばず、革靴や合皮などのレザーグッズ（バックスキン不可）から、精密な鉄道模型・プラモデルまで、素材の質感を損なうことなく、表面に強密着してガードします。
■ 活用シーンと期待される効果
● ホビー・フィギュア： 溶剤に弱いプラモデルや塗装済完成品の表面を、変質させることなく長期光沢保護。
● バイク・カーライフ：ボディーはもちろん 紫外線で白けやすい未塗装樹脂パーツや、スクリーンへの施工で劣化を長期防止し深い艶を実現します。
● ガジェット・日用品： スマートフォンの液晶やイヤホンケースなど、肌に触れるモノにも安心して使用可能。
■ 商品仕様
● 商品名： 無溶剤オイルレス プレミアムダイアコートプロ
● 特長： 無溶剤、オイルレス、高硬度ガラス質被膜、強力撥水
● 価格： 2,600円（税抜）税込み2,860円
● 主要販売先： 公式オンラインショップ、全国のホビーショップ・バイク用品店
製品公式ページ：プレミアムダイアコートプロ
■会社概要
株式会社ヒートグループ
● 本社所在地: 神奈川県横須賀市ハイランド1丁目26番30号
● 事業内容:
o バイク用品（ジェットヘルメット、シールド等）の企画・製造・販売・卸売
o 「ブライトン（BRIGHTON）」や「コブラ（COBURA）」などの独自ブランド展開
o 次世代ガラスコーティング剤「プレミアムダイアコート」シリーズの展開
お問い合わせ
担当者 高橋 学
TEL：046-807-0825
FAX：046-807-4737
Email：takahashi@heat-group.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343815/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ヒートグループ
