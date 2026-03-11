日本の商業建設市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析、2025年～2035年である
Survey Reports LLCは、2026年3月に「日本の商業建設市場：商業セクタータイプ別（オフィス、小売、産業・物流、その他）、建設タイプ別（新築、改修）、投資源別（公共、民間）- 市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」に関する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは、日本の商業建設市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本の商業建設市場における成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本の商業建設市場の概要
日本の商業建設市場は、主要都市圏におけるオフィスビル、小売施設、ホテル、物流施設、および複合用途開発の建設に重点を置いている。市場は、都市再開発プロジェクト、老朽化したインフラの近代化、そしてエネルギー効率の高いスマートビルへの需要によって牽引されている。東京、大阪、横浜などの主要都市では、高層オフィスビル、商業複合施設、交通拠点と連携した開発への大規模な投資が引き続き進められている。持続可能な建設およびグリーンビルディング基準を推進する政府の取り組みも、先進的な建材や技術の導入を促進している。さらに、観光産業の成長、電子商取引向け物流施設の拡大、企業の事業拡大が、新たな商業用不動産プロジェクトを後押ししている。総じて、技術革新と都市再開発の取り組みが、日本の商業建設セクターの将来を形作っているのである。
Surveyreportsの専門家による日本の商業建設市場の分析によれば、市場規模は2025年に2,057億米ドルに達した。さらに、日本の商業建設市場は2035年末までに2,908億米ドルの収益規模に到達すると予測されている。日本の商業建設市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているのである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038368
Surveyreportsのアナリストによる日本の商業建設市場に関する定性的分析によれば、近代的な商業インフラへの需要の増加、建設手法における技術革新、都市再開発およびインフラの近代化、さらに観光および電子商取引インフラの成長により、日本の商業建設市場規模は拡大すると見込まれている。日本の商業建設市場における主な企業には、鹿島建設株式会社、大林組、清水建設株式会社、三菱重工業株式会社、日本工営株式会社、株式会社竹中工務店、三井住友建設株式会社、大成建設株式会社、株式会社銭高組、三菱地所株式会社などが含まれる。
目次
● 日本の商業建設市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本の商業建設市場における需要および機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：商業セクタータイプ別、建設タイプ別、投資源別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の商業建設市場のセグメンテーション
● 商業セクタータイプ別：
○ オフィス、小売、産業・物流、その他
● 建設タイプ別：
○ 新築、改修
● 投資源別：
○ 公共、民間である。
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-commercial-construction-market/1038368
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
