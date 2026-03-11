日本の企業向けICT市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析、2025年～2035年
Survey Reports LLCは、2026年3月に「日本の企業向けICT市場：技術別（クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT））、企業規模別（中小企業、大企業）- 市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」に関する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは、日本の企業向けICT市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本の企業向けICT市場における成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本の企業向けICT市場の概要
日本の企業向け情報通信技術（ICT）市場は、製造業、金融、医療、小売などの産業全体におけるデジタルトランスフォーメーションによって牽引される高度に発展した分野である。日本の企業は、業務効率および競争力の向上を目的として、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、ビッグデータ分析、モノのインターネット（IoT）などのソリューションの導入をますます進めている。さらに、「Society 5.0」を含む政府の強力なデジタル化推進政策が、企業におけるICT導入を一層加速させている。加えて、サイバーセキュリティ、リモートワークソリューション、企業向けソフトウェアプラットフォームへの需要の拡大が市場成長を後押ししている。主要なテクノロジー企業およびシステムインテグレーターは、スマートファクトリーの実現、データ駆動型意思決定の促進、そして企業における顧客体験の向上を支えるため、高度なICTインフラへの投資を継続的に行っている。
Surveyreportsの専門家による日本の企業向けICT市場に関する調査分析によれば、同市場規模は2025年に3,367億米ドルを創出した。さらに、日本の企業向けICT市場は2035年末までに6,254億米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本の企業向けICT市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる日本の企業向けICT市場に関する定性的分析によれば、デジタル利便性の推進、ビジネスITを支えるイノベーション、産業全体におけるデジタルトランスフォーメーションの拡大、そしてクラウドおよびサイバーセキュリティソリューションに対する需要の増加により、日本の企業向けICT市場規模は拡大すると見込まれている。日本の企業向けICT市場における主な企業には、富士通株式会社、株式会社日立製作所、日本アイ・ビー・エム株式会社、NEC株式会社、TIS株式会社などが含まれる。
目次
● 日本の企業向けICT市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本の企業向けICT市場における需要および機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：技術別、企業規模別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の企業向けICT市場のセグメンテーション
● 技術別：
○ クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）
● 企業規模別：
○ 中小企業（SMEs）、大企業である。
