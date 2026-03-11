Exaforce、日本に拠点を拡大 - 24時間365日のAI駆動による脅威検知・対応を提供

Exaforceは東京オフィスを開設し、専任のエンジニアチームおよびMDRチームを配備し日本のお客様を支援していきます。

東京、日本--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エージェンティック・セキュリティオペレーション（SOC）プラットフォームであるExaforceは，日本での事業拡大を目指し東京オフィスを開設することを発表しました。新設される東京オフィスではエンジニアチームが、迅速なセキュリティ脅威の検知と対応を24時間サポート体制にて提供するとともに、企業が日本国内の環境で完全に分離された形で自社運用できるセルフサービス型プラットフォームも提供します。Exaforceは日本語に対応しており、日本企業のデータ主権および規制要件に適合するよう最適化されています。

「東京に拠点を構え、ここに専任のエンジニアチームを構築することで、Exaforceはローカライズされた導入、迅速なサポート、そしてMDRにおける24時間体制の支援を提供できるようになります」とExaforceのCEO兼共同創業者Ankur Singlaは述べています。「私たちは、日本の企業がデータ主権およびコンプライアンス要件を満たしつつ、脅威を能動的に検出、トリアージ、調査、対応できるよう支援することに注力しています。」

Exaforceの日本展開の主要ハイライト

・東京オフィス開設：Exaforceは日本の業務および顧客サポートの地域拠点として東京オフィスを開設しました。

・専任エンジニアチーム：東京オフィスのエンジニアチームが導入の加速、統合、ならびに日本の顧客向けにローカライズされた製品開発を推進します。

・日本国内でのサービス提供とデータ主権：日本の顧客は、データ主権の確保、規制遵守、低遅延運用を実現できるよう分離された日本国内で展開されているサービスを利用できます。

・日本国内での24/7 MDR：ExaforceのMDRサービスは、Agentic SOC Platformおよび自律型Exabotsと経験豊富な人間のアナリストを組み合わせ、アナリストによる継続的な監視、能動的な脅威ハンティング、迅速な封じ込めおよび修復を提供します。

・日本語サポート：Exaforceプラットフォームは日本語サポートを提供し、効率的に運用、調査などの対応をできるようにしています。

Exaforceについて

Exaforceは、セキュリティオペレーション向けの革新的なマルチモデルAIにより、SOCチームの生産性と有効性を十倍に高めることを使命としています。Khosla Ventures、Mayfield、Thomvest Venturesらの支援を受けるExaforceは、SOCチームがより迅速かつ高精度、かつ一貫性のある対応を低コストで実現できるよう支援し、現代のSOC運用のルールに大きな変革をもたらします。詳細は https://exaforce.com をご覧いただくか、sales-japan@exaforce.com までお問い合わせください。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260310019008/ja/

Contacts

メディアに関してのお問い合わせ先

Adam LaGreca

Founder, 10KMedia

adam@10kmedia.co

Source: Exaforce





