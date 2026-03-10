3/26（木)よしもと芸人が高校生に“伝わる話し方”を直伝するコミュニケーション講座　千葉大学墨田キャンパスで開催

特定非営利活動法人キッズドア

認定NPO法人キッズドア（所在地：東京都中央区／理事長：渡辺由美子）は、3月26日(木)、千葉大学墨田サテライトキャンパスにて、高校生を対象とした特別講座 『あなたの魅力を120％引き出す！笑って学べるコミュ力。よしもと芸人が教えるコミュニケーション講座』を開催いたします。(協賛：MetLife Foundation)

キッズドアは、生活困窮世帯の中高生を中心に学習支援を行う認定NPO法人です。本講座は、今後、面接やプレゼンテーションなど“自分を表現する場”が増える高校生に向け、「自分を伝える楽しさを見つけよう！」をテーマに企画しました。

人前で話すことが苦手な人や、自分の気持ちをうまく言葉にできない人でも、よしもと芸人による“笑い”を取り入れた体験型ワークを通じて、楽しく・自然に「自分の気持ちを表現する力」 「相手に伝わるコミュニケーション」を身につけられる内容となっています。

【開催概要】

「あなたの魅力を120％引き出す！笑って学べるコミュ力。 よしもと芸人が教えるコミュニケーション講座 」

・日時：2026年3月26日（木）1回目10:00～12:00 2回目 14:00～16：00

・会場：千葉大学墨田サテライトキャンパス 〒131-0044 東京都墨田区文花１丁目１９－１

・対象：高校生世代

・定員：各回先着30名ずつ

・参加費： 無料

・交通費補助： 往復1,500円まで

・申し込みフォーム： https://x.gd/fvvRE(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=urJXu3xXyEKfckpnlgByEXqTbC6rhTtBpZ2_eXH1vEFUNDY3RTUyRjNCRUtLUlMyOTJUMDZET01FNSQlQCN0PWcu)

・お問い合わせ： cococara@kidsdoor.net

■認定NPO法人キッズドアについて https://kidsdoor.net/

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。

■チラシダウンロード(PDF)

https://prtimes.jp/a/?f=d100140-99-663c62762d1da0e029ed999a7f59902f.pdf