自然発酵で楽しむ夜の贅沢ワイングラスで味わう新感覚コーヒー『醸造珈琲 春醸濃』500ml 新発売
大阪市・東三国に焙煎所を構えるKOUNOU-COFFEEは、砂糖・香料を一切使わず自然発酵で仕上げた新商品「醸造珈琲 春醸濃（しゅんじょうのう）」500mlを発表いたしました。
完熟したコーヒーチェリーを用い、自然の力で生まれたフルーティーな甘みと芳醇な香りを実現。
仕事終わりや食後にワイングラスでじっくり味わう酔わない夜の贅沢を、手軽に楽しめる新しい飲み物です。
「醸造珈琲」という新しい考え方
『春醸濃』は、コーヒーを醸造するという思想から生まれました。
コーヒーチェリーを密閉容器でじっくり発酵させることで、自然の酵母や乳酸菌の働きにより、果実由来の甘みと奥深いコクを引き出します。
外から香りを“足す”のではなく、
内側から風味を“醸す”。
添加ではなく、発酵による風味設計。
それが醸造珈琲の最大の特徴です。
口に含むと、まるでワインのようにじわりと香りが広がり、飲み終えた後も長く続く余韻が感じられます。
雲南高地・自社農園の完熟チェリーを使用
使用するコーヒーは、雲南省高地産のスペシャルティコーヒー。
KOUNOU-COFFEEは2015年より自社農園「軍馬渓谷農園」を運営し、生産から皆様の手に届くまで一貫して取り組んできました。
寒暖差の大きい標高地で育つコーヒーは糖度を蓄えやすく、豊かな香りと厚みのある味わいを生み出します。
ワイングラスで楽しむ“酔わない夜”
500mlボトル入りで、冷蔵庫から出して注ぐだけ。
無糖・ストレートだからこそ、コーヒー本来の香味が際立ちます。
おすすめは、ワイングラスで香りを立たせながらゆっくり味わうこと。
照明を落とした夜、自分だけの時間に一口ずつ楽しむ。
ディナーの後にチーズやナッツ、ドライフルーツと合わせるペアリング。
アルコールは含みませんが、深い余韻と満足感をもたらす酔わない夜の贅沢です。
生産者コメント
「春醸濃は、私たちの“自然を尊重する姿勢”から生まれました。化学的な添加物を一切用いず、時間をかけて自然の力で醸したこのコーヒーは、飲む人を穏やかな深みで包み込みます。
自然と珈琲と発酵を愛する私たちの挑戦を一緒に歩みましょう。」
製品情報
商品名：醸造珈琲 春醸濃
内容量：500ml（無糖・ストレート）
原材料：コーヒー
保存方法：高温・直射日光を避け常温保存。開封後は冷蔵庫で保管し、早めにお召し上がりください。
販売情報
発売日：2026年3月10日
価格：1,480円（税込）
販売店舗：KOUNOU-COFFEE東三国店、公式オンラインストア、一部提携小売店
商品はこちら :
https://kounou-coffee.co.jp/products/%E9%86%B8%E9%80%A0%E7%8F%88%E7%90%B2-%E6%98%A5%E9%86%B8%E6%BF%83-500ml
事業者様へのご案内
本商品は、飲食店様・小売店様・宿泊施設様向けの卸販売にも対応しております。
ナチュラルワインやノンアルコールペアリング、発酵文化を取り入れたドリンク提案など、新しい体験価値をご検討中の事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ご用途や販売形態に合わせて、担当よりご案内させていただきます。
会社概要
会社名：宏納株式会社
所在地：大阪府大阪市淀川区東三国5丁目2-19
事業内容：コーヒーの生産・製造・販売
お問い合わせ先
KOUNOU-COFFEE
担当 六嶋（ろくしま）
Email：info@kounou-coffee.com
TEL：070-9166-3139
LINE：https://lin.ee/cSfXsih