公益財団法人 日本児童養護施設財団(所在地：東京都)は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社様より日本児童養護施設財団が運営する全国の児童養護施設を対象に子どもたちに贈るクリスマスプレゼントの費用を一人二千円支援する「あしながサンタ」へ多額のご寄付をいただきました。お預かりした寄付金は、令和7年12月に児童養護施設に入所している子どもたちのクリスマスプレゼント代として届けさせていただきました。





画像1





【左から日本児童養護施設財団 本郷事務局長、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 経営戦略・人総本部 人事総務部 清水部長代理】









この度、温かいご支援をしていただいたことに感謝の意を表して【伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 経営戦略・人総本部 人事総務部 清水部長代理】に公益財団法人 日本児童養護施設財団事務局長 本郷暁洋が感謝盾の贈呈式を執り行わせていただきました。









■「あしながサンタ」とは？

公益財団法人 日本児童養護施設財団が運営する寄付サイトで、全国の児童養護施設を対象に子どもたちに贈るクリスマスプレゼントの費用を支援しています。ミスマッチをなくし子どもたちが本当に欲しいものを贈るため「現金」での寄付を行なっています。

「あしながサンタHP」： https://ashinagasanta.org/





画像2









■企業概要■

【伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社】





画像3









□代表取締役社長： 石谷 誠

□所在地 ： 〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲

□TEL ： 03-5204-3300

□URL ： https://www.benichu.com/









＜伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 様の取り組みのご紹介＞

【サステナビリティの紹介】

https://www.benichu.com/csr/





【サステナビリティレポート2025】

https://www.benichu.com/wp/images/2025/11/251028_MISI_report_jp.pdf









【公益財団法人 日本児童養護施設財団】( https://japan-child-foundation.org )

当財団は、施設で勤めている職員が立ち上げた財団法人で全国の児童養護施設で暮らす子どもたちとそれに関わる方々への支援を行っています。

(令和7年4月1日 内閣府公認 公益財団法人化)





＜子どもたちを支えてくれる企業スポンサーを募集中＞

私たちが自社にあったCSRを提案させていただきます。

URL： https://ashinagasanta.org/forcompany/gallery/





＜全国児童養護施設総合遺贈受付サポートセンター＞

あなたの想いを形に。私たちが遺贈のお手伝いをします。

URL： https://izo-support-foundation.org/