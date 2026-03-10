大宮エリーが遺した“花”作品とMONGOL800の名曲のコラボレーション絵本『あなたに』が2026年4月23日に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『歌詞（うた）の本棚 あなたに』を2026年4月23日に発売します。

本書は歌詞を絵本として再構築するプロジェクトとして話題の『歌詞（うた）の本棚』シリーズの最新作で、作家、画家、脚本家など幅広く活動した大宮エリーの絵画作品と、彼女と親交の深かったMONGOL800・キヨサクの代表曲にして2001年のリリースから今年発売25周年を迎える「あなたに」の歌詞で構成された1冊です。

多方面で才能を発揮し、2025年4月23日に逝去した大宮エリーが、晩年とくに情熱を注いだといわれる絵画／アート制作。そのなかでも自然を愛する彼女がたびたびモチーフとして選んだ“花”の作品の数々からMONGOL800・キヨサクがセレクトし、生前幾度となく行ってきた2人の共演が再度実現しました。

あなたに逢いたくて――大切な人を想う気持ちと生命力に満ちた鮮やかな色彩が胸に迫る2人のコラボレーションにご期待ください。

■書誌情報

書名：歌詞（うた）の本棚 あなたに

歌詞：キヨサク

絵：大宮エリー

定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

仕様：7インチ・サイズ（174mm×174mm）／32ページ

発売：2026年4月23日

ISBN：978-4-8456-4427-8

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3126317107/

■PROFILE

大宮エリー

1975年大阪生まれ、東京大学薬学部卒業。作家業、舞台の作演出、ドラマ・映画監督、映像制作、ラジオのパーソナリティとさまざまなジャンルの活動を行う。2008年の『生きるコント』を皮切りに数々のエッセイや対談集を出版するほか、2012年からは観客にイメージや言葉を伝え、来場者が参加して作品が完成するという体験型の展覧会を始める。同じく2012年より絵画制作を開始。数々の個展のほか、パブリック・アート創作、音楽イベントでのライヴ・ペインティングを行い、さらにはインスタレーションや陶芸作品、襖絵なども制作した。2025年没。

http://ellie-office.com/

撮影：諸井純二（クレジット必須）

キヨサク（MONGOL800 / UKULELE GYPSY）

沖縄出身３ピース・バンドMONGOL800のヴォーカル&ベース。作詞・作曲を担当。生まれ育ち、生活の拠点である沖縄から発信する自然体の言葉、平和を願うメッセージが多くの人々の共感を呼び、熱い支持を得ている。ソロ活動として他アーティストへの楽曲提供やコラボレーションなどへの参加、プロデュースなどを手掛ける。枠に捕らわれない柔軟なスタイルで、音楽活動にさらなる広がりをみせている。

http://www.mongol800.jp/

■歌詞（うた）の本棚とは？

“歌詞（うた）の本棚”は、時代を超えて愛される名曲を絵本として再構築するプロジェクト。楽曲の歌詞に着目し、人気のイラストレーターが自らのフィルターを通して、その世界観をビジュアル化します。

