【紀ノ国屋】紙なのに洗える？ 「ウォッシャブルバッグ」。2色展開で新登場！

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋では、軽くて丈夫で、洗って繰り返し使える「ウォッシャブルバッグ」を販売します。

素材には「ウォッシャブルペーパー」という紙素材が使用されています。紙の風合いを残しつつ特殊加工された生地は、耐久性があり水洗いも可能。

天然由来の素材を長く使うことは、環境へのやさしさにもつながります。お買い物はもちろん、日常のさまざまなシーンで活躍するバッグとして、ぜひ日々の暮らしに取り入れてみてください。

店舗では3月12日（木）より、公式オンラインストアでは3月11日（水）より販売を開始します。

ベジタブルベリー

環境への配慮と持続可能なものづくり

Out of the Woods(R)の製品には、紙素材の「ウォッシャブルペーパー」を使用しています。主原料は、森林を適切に管理している証であるFSC(R)認証の森林から生まれた間伐材。森林を健やかに育てるために伐採された木材を無駄なく活用し、自然を守る取り組みにつながっています。

ベジタブル

ベリー紙の自然な風合いを残しながら、水洗いできる実用性を両立しました

素材には、特殊加工された「ウォッシャブルペーパー」を使用。紙の風合いを残しながら、耐久性があり水洗いもOK!

お手入れは、ぬるま湯でやさしく手洗いすることをおススメします。洗濯機の場合はネットにいれ、やさしいモードで洗濯してください。ほかの衣類と一緒に洗わず、洗剤は使用しないでください。

用途によって使い分けが可能なダブルハンドル

肩掛けと手持ちの両方に対応できるダブルハンドル仕様を採用。荷物の量やシーンに合わせて持ち方を変えることができ、毎日のお買い物やお出かけにも便利です。

ベジタブル

カラーは２色をラインアップ！

デザインは、紀ノ国屋らしい食のモチーフを取り入れたベジタブル柄とベリー柄の2種類。ナチュラルな素材感に映えるおしゃれなイラストが魅力です。

ベジタブルベリー

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 ウォッシャブルバッグ

■カラー：ベジタブル、ベリー

■販売価格：各\1,980（税込）

■サイズ：約タテ36cｍ/ヨコ30ｍ/マチ18cｍ

持ち手 長63cm、短34cm

■重 量：150g

■素 材：ウォッシャブルペーパー（セルロース、ラテックス等）

《販売店舗》

紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、吉祥寺店、国立店、渋谷スクランブルスクエア店、神戸さんちか店、ジェイアール京都伊勢丹店、CIAL横浜店、日本橋高島屋S.C.店、大丸東京店、グランスタ丸の内店、エキュート上野店、岩田屋本店

公式オンラインストアからの購入はこちら

紀ノ国屋 ウォッシャブルバッグ ベジタブル：

https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320042943

紀ノ国屋 ウォッシャブルバッグ ベリー：

https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320042950

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

■紀ノ国屋ホームページ

https://www.e-kinokuniya.com/

Out of the Woods(R)とは

選ぶことが、未来を作る。シンプルでサステナブルな日常へ。

公式WEBサイトより

https://outofthewoods.jp/

このバッグが、あなたと地球の未来をちょっと素敵にする

「もっと地球に優しく、私たち自身にも心地よい選択があったらいいな。」

そんな想いから、Out of the Woods(R)は生まれました。このバッグを手にするあなたの一歩が、美しい地球を守り、未来を豊かにする小さな、でも確かなきっかけになる。私たちは、そんな世界を夢見ています。

Out of the Woods(R)の素材について

「何で作られているか」を意識することも、サステナブルな選択のひとつ。

素材に目を向けることで、より良い未来につながる新しい消費の形が見えてきます。

より良い未来のための、より良い素材をご提案

私たちは、持続可能な未来を見据え、環境に配慮した素材にこだわっています。

地球への負荷を減らすだけでなく、使う人に長く愛されるような製品を届けること。

それが、私たちのブランドの原点です。