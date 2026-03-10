東大・京大・難関国立大「合格者ランキング」“超速報”号／特集・生徒の個性を磨く高校／「AERA」3月12日（木）発売

株式会社朝日新聞出版

3月12日（木）発売のAERA 3月16日増大号は「東大・京大・難関国立大 合格者ランキング“超速報”号」です。3月10日に合格発表があったばかりの東大・京大の合格者高校ランキングなどを圧倒的な速さで詳報します。普段より大幅に増ページして、「１人合格」の高校も網羅。「生徒の個性を磨く高校」特集と合わせて、全30ページでお届けします。非進学校からの東大進学や東大合格校の変遷について取材した記事もあります。受験生や家族、教育関係者だけでなく、母校の動向が気になる方々にも“保存版”の一冊です。3.11から15年に合わせた記事も4本入っています。AERAでは舘ひろしさんに独占インタビュー。大きな災害が起きるたび被災地で炊き出しを行った「石原軍団」。東日本大震災をはじめとした被災地での炊き出しについて語りました。物語性のある音楽で聴衆の心引き寄せるヨルシカの2人のインタビューもあります。また、人物ルポ「現代の肖像」は、歌手・声優・俳優の坂本真綾さんの人生に迫ります。大好評連載、THE ALFEE「奇跡の軌跡」は1977年にクローズアップします。ほかにも多彩な企画が詰まった一冊。今号は、大学合格速報のため、発売日が通常とは異なり、3月12日（木）となります。

東大・京大・難関国立大 合格者ランキング“超速報”

東大・京大・難関国立大にどの高校から多くの合格者が出ているか、データ満載でお届けします。昨年まで44年連続で東大合格者トップとなった開成の今年の合格者数は何人か、京大に最多の合格者を出す高校はどこか、驚異的な伸びを示した高校は一体どの学校か、新興の中高一貫校や公立高校の成績はどうか、地方の注目校はどこかなど、興味深い情報が満載です。東大、京大のほか、北海道大、東北大、名古屋大、大阪大、九州大、一橋大、東京科学大、神戸大といった難関国立大の詳細データも掲載。この企画は、長年「週刊朝日」で続いてきた名物企画です。AERAは週刊朝日より判型が大きいこともあり、より見やすく、より充実した内容でお届けします。

また、近年、知識量だけでなく、生徒一人ひとりの個性を伸ばそうとする高校が増えています。車座になって自身と肉薄する「かえつ有明」や高３から医学部で学ぶことも可能な「昭和女子大付属昭和」、元サッカー日本代表監督の岡田武史さんが学園長を務め、「社会のキャプテン」を育成する「FC今治高校里山校」や、研究の基礎固めに力を入れる「県立秋田」など各地の独自の授業を徹底取材します。また、東大合格校ランキングの変遷を分析し、私立共学校の台頭や公立進学校の復活といった近年の潮流を解説します。さらに、現役京大生である櫻坂46・勝又春さんが自身の受験体験や勉強法を明かすインタビューも収録。これからの教育のあり方を考えるきっかけとなる特集です。

3.11から15年

今年は東日本大震災から15年。AERAでは2週間前に発売した3月2日号で大特集を組みましたが、今号でも関連記事を4本掲載。被災地の「いま」と向き合い、未来への課題を考えます。まず、俳優の舘ひろしさんに独占インタビュー。「石原軍団」の被災地での炊き出し活動を振り返り、渡哲也さんが被災地に掲げた「元気食堂」という看板を引き継ぐと、思いを語りました。また、地震直後に二次被害を防ぐため建物の安全性を調査する「応急危険度判定士」の活動にも光を当てます。一方、福島第一原発では廃炉作業が難航する中、柏崎刈羽原発が再稼働し、故郷を追われた被災者は今も複雑な思いを抱えながら声を上げ続けています。震災の記憶を風化させず、これからをどう生きるかを問いかけます。

ヨルシカという物語の引力

デジタルアルバム「二人称」をリリースした「ヨルシカ」がAERAに初登場。n-bunaとsuisそれぞれが、ヨルシカの活動とそこにかける想いについて語りました。チャレンジングな試みを続ける彼らの創作の源泉とは何か――。瑞々しいインタビューにご期待ください。

現代の肖像 坂本真綾

人物ルポルタージュ欄「現代の肖像」では、歌手・声優・俳優の坂本真綾さんを深く掘り下げます。デビューから30年近く、常にしなやかに、そして真っ直ぐに表現者としての道を歩んできた坂本さん。そのキャリアの転機や、子育てを経て変化したという仕事との向き合い方について深く語るとともに、共演者である井上芳雄さんをはじめ、周囲の方々の証言を重ねて、坂本さんの人物像を立体的に描きだします。

THE ALFEE連載「奇跡の軌跡」第11回

THE ALFEE の歴史をひもとく本連載、今回のテーマは1977年。75年のある事件をきっかけに「浪人」時代を過ごす3人。苦労は多いながらも自由を感じ、ライブハウスを回りながら、現在にもつながる幅広い音楽性を築いていったといいます。アルフィートークと貴重なエピソードも満載です。

ほかにも

・菜の花忌シンポジウム報告 司馬遼太郎が見つめた「豊臣兄弟」

・新日本フィル×堀井美香×高見沢俊彦

・米・イスラエルのイラン攻撃 中東ジャーナリストが分析

・YOSHIKIインタビュー

・［トップ源流］東京エレクトロン 河合利樹社長

・［女性×働く］牧野紗弥「事実婚に変更し、自分を取り戻した」

・巻頭コラム［eyes］姜 尚中、東 浩紀

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・午後3時のしいたけ.相談室

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

・ケイリーン・フォールズ［日本のいいもの かわいいもの］

などの記事を掲載しています。ぜひご覧ください！

※発売日の3月12日（木）午後5時から約30分間、公式インスタグラム（@aera_net）で、最新号の特集や内容を紹介する「#アエライブ」を行います。ぜひこちらもチェックしてください

AERA（アエラ）2026年3月16日増大号

特別定価：750円（本体682円＋税10％）

発売日：2026年3月12日（木曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJCWCG45