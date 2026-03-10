調査レポート「オープンソース ソフトウェア 貢献への投資対効果 (ROI)」を公開
The Linux Foundation Japan
調査レポート「オープンソース ソフトウェア 貢献への投資対効果 (ROI)」
- 日本語版 : オープンソース ソフトウェア 貢献への投資対効果（ROI）(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2026/03/contribution-roi-jp/)
- オリジナル (英語) : ROI for Open Source Software Contribution(https://www.linuxfoundation.org/research/contribution-roi)
- Sam Boysel, the Linux Foundation
- Adrienn Lawson, the Linux Foundation
- Chris Aniszczyk, CNCF, Linux Foundation
- トヨタ自動車株式会社、遠藤 雅人
- Hillarie Prestopine, Intel
調査レポート「オープンソース ソフトウェア 貢献への投資対効果 (ROI)」
LF Researchの調査レポート「ROI for Open Source Software Contribution」の日本語版「オープンソース ソフトウェア 貢献への投資対効果（ROI）」が公開されました。
全レポートは、こちらからダウンロードできます :
- 日本語版 : オープンソース ソフトウェア 貢献への投資対効果（ROI）(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2026/03/contribution-roi-jp/)
- オリジナル (英語) : ROI for Open Source Software Contribution(https://www.linuxfoundation.org/research/contribution-roi)
オープンソースに貢献するメリットは何でしょうか?
本調査において、LF Researchは、貢献の投資対効果に関する調査結果と定量モデルを分析することで、この問題に取り組みました。調査結果によれば、組織はプライベートフォークの維持や社内での回避策の開発に数十万ドルを費やしている一方で、アップストリームへの貢献を選択した組織は、セキュリティ問題への対応が迅速化され、開発速度が向上し、人材の維持が容易になるという結果が出ています。OSSへの貢献による投資対効果は平均で2～5倍と報告されており、モデルでは貢献組織は投資から6倍のROIを生み出すと推定されています。
OSS 貢献への投資が組織にとって戦略的優位性となる理由について詳しくご覧ください。
著者
- Sam Boysel, the Linux Foundation
- Adrienn Lawson, the Linux Foundation
序文：
- Chris Aniszczyk, CNCF, Linux Foundation
- トヨタ自動車株式会社、遠藤 雅人
- Hillarie Prestopine, Intel
この日本語文書は、英語版を機械翻訳し、ROI for Open Source Software Contribution の参考訳として、The Linux Foundation Japanが便宜上提供するものです。