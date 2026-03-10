QRコードで受付、チャイムで部署へ通知。EXOffice「来訪者受付端末」を提供開始

株式会社WHEREイメージ画像

屋内位置情報測位ソリューションを展開する株式会社WHERE（本社：東京都港区、代表取締役：岩井光久）は、スマートオフィスソリューション「EXOffice」において、来訪者向けQRコードを認証し、チャイムでお知らせする「来訪者受付端末」の提供を、2026年3月より開始いたします。

本サービスは、EXOfficeの「来訪者予約受付サービス」で発行されたQRコードを専用端末で認証し、「イルミネーションチャイム」により該当部署へ音声と光で来訪を知らせる受付システムです。

不要な機能を削ぎ落としたシンプルさと直感的なデザインにより、どんなオフィス空間にも調和する無人受付を実現します。

新サービス追加の背景

ハイブリッドワークの浸透により、オフィスのあり方は大きく変化しています。しかし、来客対応の重要性は従来と変わりません。受付の無人化が進む一方で、

- 担当者がどこにいるかわからない- 内線電話が鳴り続けても誰も出ない

といった課題が増えています。



こうした課題の背景には、フリーアドレスの普及により固定電話の近くに担当者が不在であることや、「誰かが電話に出るだろう」と考えてしまう傍観者効果が生じやすいことがあります。

この課題を解決するため、来訪者受付端末からイルミネーションチャイムを利用して部署全体へ通知することで、「誰かが気づく」仕組みから「部署全体で確実に来訪者をお迎えする」仕組みへと変える来訪者受付端末を開発しました。

本機能は、

- 来訪者予約受付サービスを利用し、専用端末で無人受付を実現したい- 受付場所の電話をなくしたい- 部署が滞在するエリアに音で確実に知らせたい

といったお客様の声をもとに開発されました。試作段階から高い評価をいただいたことを受け、このたび正式提供を開始いたします。

新サービスの特長

来訪者受付端末は、EXOfficeの来訪者予約受付サービスで発行された来訪者向けQRコードを利用して受付を行います。

QRコードをお持ちでない方やアポイントのない来訪者の場合は、EXOfficeに登録された部署情報と連動した選択メニューから受付が可能です。

なお、セキュリティの観点から、個人名を表示・選択させない設計思想を採用しています。

また、QRコードをお持ちでない来訪者や事業者（配送・清掃など）の場合は、該当部署へメール通知とイルミネーションチャイムによる通知を行います。

該当部署付近に設置されたイルミネーションチャイムは、LEDによる光と事前に登録した音声ファイルにより、周囲の人へ来訪を知らせます。

さらに、イルミネーションチャイムはEXOfficeのBLEインフラを利用するため、EXOfficeを導入済みの環境であれば、新たなネットワーク構築など特別な設備を必要としない点も大きな特長です。



新サービスの利用方法

1.3種類の選択にて誘導2.カメラにQRコードをかざす3.部署を選択して通知

１．TOP画面（3種類の受付方法）

シンプルな画面構成で、誰でも迷わず利用できるデザインです。

ボタン画像は用途に合わせて変更することも可能です。

２．QRコード認証画面

タブレットのカメラにQRコードをかざすことで受付が完了します。

正常に認証されると、担当者へ通知が送信されます。

なお、来訪者予約受付サービスを利用しない場合は、本機能を無効化することも可能です。

３．QRコードをお持ちでない方（アポイントなしの方）

必要事項の入力と部署の選択のみで、該当部署へ通知を行います。

入力された情報は証跡として保存されます。



提供条件

本サービスは、EXOfficeをご利用中のお客様を対象としたサービスです。

なお、QRコード受付を利用する場合は

「EXOffice 来訪者予約受付オプション」が必要となります。

また、イルミネーションチャイム通知を利用する場合は

「EXOffice イルミネーションチャイムオプション」が別途必要です。

ご利用料金や詳細については、EXOffice販売店または株式会社WHEREまでお問い合わせください。

今後の展望

来訪者予約受付端末の提供開始を通じて、EXOfficeはより快適で公平なオフィス運用を支援してまいります。今後も機能拡張や改善を継続し、オフィス環境のさらなる価値向上に貢献していきます。

