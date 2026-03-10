【共催セミナー】製造業の人手不足の解消・定着を促進する～外国人の採用から定着、即戦力化までの実践ノウハウ～

G.A.グループ株式会社

G.A.グループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今泉 真徳）は、2026年3月17日（火）に《製造業の人手不足の解消・定着を促進する～外国人の採用から定着、即戦力化までの実践ノウハウ～》に開催します。

人材難を打破し、製造現場を次のステージへ。本セミナーでは、外国人材が最大限に活躍するための「制度・定着・教育」の要点を凝縮してお届けします。最適な制度の選び方から、意欲を高める環境づくり、そして動画で実現する効率的且つ分かりやすい教育まで、具体的な成功事例を交えて解説。組織全体を活性化させる実践的なノウハウを公開します。採用難を解消し、高い定着率を実現するための実践的なヒントを学び、持続可能な事業運営を目指す皆様の一助となれれば幸いです。

弊社登壇内容：外国人採用の次の一手～現場人材から高度専門人材までの選択肢～

人材確保の難易度は、年々高まっています。外国人採用においても、制度の理解と設計が求められる時代になりました。技能実習・特定技能・技人国をどう活用するかで、採用の可能性は広がります。人材難に悩むすべての企業が今考えるべき外国人採用の選択肢を、わかりやすく整理します。

登壇者プロフィール：谷口 良

事業推進部 マネージャー

2016年にG.A.コンサルタンツ株式会社へ入社。主に製造業の既存顧客対応を担当。

グループの宿泊事業およびシェアハウス事業の責任者を歴任し、特定技能（宿泊分野）の新規開拓に携わる。その後、名古屋エリアの責任者を務め、2025年6月より大阪の特定技能事業の管理責任者を担当。

セミナー概要

開催日時：2026年

3月17日(火)13:00～15:20

タイトル：製造業の人手不足の解消・定着を促進する～外国人の採用から定着、即戦力化までの実践ノウハウ～

会場：ZOOM開催（ウェビナー形式）

対象：製造業の経営者、採用担当者

参加費：無料

参加特典：講演資料

タイムテーブル

◆ 1部：外国人採用の次の一手～現場人材から高度専門人材までの選択肢～

登壇：谷口 良（G.A.グループ株式会社)



◆ 2部：外国人社員の離職・トラブルが続く会社と、起きない会社。差が生まれる根本的な2つの問題とは

登壇：稲垣 隆司（株式会社エイムソウル）



◆ 3部：外国人スタッフを早期戦力化する教育の標準化～“見てわかる・繰り返せる”動画マニュアル～

登壇：中村 建二郎（株式会社VideoStep)

◆ 4部：外国人が「話せる・分かる」環境へ ― 翻訳が生む現場の安心感

登壇：西岡 佑（ポケトーク株式会社)

【注意事項】

・お申し込み完了後、視聴用URLをメールにてお送りします。

‍・無線LAN環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

・プログラムは予告無く変更となる場合がございます。

・事前登録制のため、参加は申込者本人に限ります。

＜本セミナーに関するお問い合わせ先＞

G.A.グループ株式会社 事業企画室 担当：石井・曽江井

下記リンクよりお問い合わせください。

https://gagr.co.jp/inquiry/

主催企業

G.A.グループ株式会社 https://gagr.co.jp/

参加企業

株式会社エイムソウル https://www.aimsoul.com/

株式会社VideoStep https://videostep.io/

ポケトーク株式会社 https://pocketalk.co.jp/?i=nav

所在地： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー5階（東京本社）

代表取締役：今泉 真徳

事業内容：外国人材紹介/派遣事業、支援（ベトナム・インドネシア・ミャンマー・フィリピン等）、特定技能外国人向け求人サイト運営、日本語教育支援事業、ベトナム進出支援

URL：https://gagr.co.jp/