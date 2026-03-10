コンカーのサービスパートナーランク最高位『プラチナパートナー』に2年連続認定

クレスコ・イー・ソリューション株式会社

クレスコ・イー・ソリューション株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 聡、以下クレスコ・イー・ソリューション）は、株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下コンカー）が定める「コンカー認定導入パートナー制度」において、昨年度に続き、2025年度のパートナーランクで最高位かつ1社のみ選定となる「プラチナパートナー」ランクの認定を受けました。

「コンカー認定導入パートナー制度」では、導入実績、顧客満足度、導入要員の育成などの基準を満たした企業をゴールドパートナーおよびプラチナパートナーとして認定・表彰するコンカーが定めた制度です。今年度の認定基準は、コンカーが掲げるビジョナリー導入への賛同と実践に加え、導入品質の安定性や顧客への継続的な価値提供も含まれており、当社の取り組みが総合的に評価されました。

コンカーのサービスパートナーランク発表については以下をご参照ください。

（ http://www.concur.co.jp/blog/article/partner-rank-2026-pr ）

クレスコ・イー・ソリューション株式会社は、2016年からインプリメンテーションパートナーとしてSAP Concur(R)導入のご支援を開始し、これまでに延べ80社以上のSAP Concurの導入や保守運用のご支援を継続的に拡大いたしております。今後も、これまで培った知見やスキルを活かしより高度化するSAP Concur活用ニーズに応えるべく、導入・保守運用ご支援を通じて、お客様の間接費改革を支援し、ひいては日本企業の競争力強化に貢献してまいります。

[株式会社コンカーについて]

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp(https://www.concur.co.jp/) をご覧ください。

[クレスコ・イー・ソリューション株式会社について]

クレスコ・イー・ソリューションは、1998年設立以来SAP社のパートナーとしてライセンス販売から、導入コンサルティング・開発・運用保守までトータルサービスをご提供するSAPパートナーです。

特に、中堅・成長企業のお客様の課題や問題に寄り沿って、100名を超えるSAP認定コンサルタントがSAP S/4HANAの導入から運用保守まで一気通貫でご支援しています。

企業をとりまく環境の変化への対応と、経営の変革のためにDX化が求められる中、企業の業務データを管理するERPを”DXのプラットフォーム”としてご利用いただくために、初めの一歩から実現まで伴走します。

https://www.cresco-es.co.jp/

※SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

[本件に関するお問い合わせ]

クレスコ・イー・ソリューション株式会社

営業部 マーケティング担当 石田、柏田

E-mail：marketing@cresco-es.co.jp

URL： https://www.cresco-es.co.jp/