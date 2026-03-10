「健康保険証は残すべき」という声が多数！健康保険証の廃止に対する国民の反応とマイナ保険証の実態を徹底調査

株式会社ＶＡＬＵＥ ＦＩＲＳＴ

デジタルマーケティングの株式会社バリューファースト（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐野 聡士、以下バリューファースト）が運営する「みんなの声研究Lab(https://valuefirst.co.jp/koe-lab/)」では20代以上の男女400名を対象に「健康保険証の廃止」に関するアンケートを実施しました。

アンケートの詳細はこちら：【https://valuefirst.co.jp/koe-lab/mainahokenshou/】

アンケート調査概要

回答者の8割以上が健康保険証が廃止されることを知っている

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47794/table/58_1_499d26742f06873b8d75189accf6dcdc.jpg?v=202603110351 ]

「2025年12月2日以降、健康保険証が廃止されることを知っていますか？」という質問に対し、回答者の85.75％が「知っている」と回答しました。

健康保険証は、令和7年（2025年）12月2日以降、使用することができなくなります。

また、使用できなくなった健康保険証は、ご自身で廃棄する必要があります。

回答者の55.5％が「健康保険証は残すべき」と回答

回答者に対し、健康保険証の廃止について尋ねたところ、「健康保険証は残すべき」が222名と、最も多い回答となりました。

一方、健康保険証の廃止に関して、「賛成」と回答した方は125名と、全体の約3割に留まりました。

みんなの声研究Labでは、「健康保険証は残すべき」や「廃止に賛成」をはじめ、回答した理由についても詳しく記載しています。

詳しく見る(https://valuefirst.co.jp/koe-lab/)

健康保険証廃止による最大の懸念は「個人情報の流出・セキュリティ面」

「健康保険証が廃止されることで、心配なことはありますか？」という質問に対し、最も多かった回答は「個人情報の流出・セキュリティ面（41名）」でした。

一方で、回答者の約半数が「特になし」と回答していることから、マイナ保険証への移行に抵抗がない国民が一定数いることがわかります。

しかし、最も懸念視されているセキュリティ面の問題が解消されない限り、デジタル化に慎重な層の不安は残り続け、マイナ保険証への一本化がスムーズに進まない可能性があります。

マイナ保険証の利用率は半数以下

回答者に対し、マイナ保険証を利用したことがあるかを尋ねたところ、「利用したことがある」と回答した方は45.75％と、半数以下という結果になりました。

また、「マイナンバーカードは持っているが、保険証として利用したことはない」と回答した方が39.00％といることから、保険証としての利用率が伸び悩んでいることがわかります。

では、実際にマイナ保険証を利用した方は、どんな感想を持っているのでしょうか？

実際にマイナ保険証を利用した感想



実際の回答をいくつか紹介していきます。

・歯科医院で使用しましたが、通常の事務手続きに比べて割引があったのでお得感がありました。（50代）

・マイナ保険証を使おうとして読み取りできないことがあって焦りました。（30代）

・高額療養に該当する際に、窓口で対応出来るため楽。今までは診察券と保険証を出せば済んでいたけど、自分で機械操作するのは少し手間。特に子ども連れの場合。（40代）

・顔認証での受付がスムーズで待ち時間が短くなった気がする。問診票の記入も省略できて楽だった。（20代以下）

調査結果

・年金制度に92％の回答者が不安を抱えている

・老後資金を準備できていると感じている人は回答者の3.25％

・回答者の過半数が年金制度の改善を希望

今回のアンケートでは、健康保険証の廃止に対する国民の反応とマイナ保険証の実態について調査しました。

現行の健康保険証は、令和6年（2024年）12月2日から発行が終了、令和7年（2025年）12月1日で利用も終了し、完全に廃止されます。

政府は、国民の懸念や心配を考慮したうえで、国民への周知を進める必要があります。

しかし、マイナンバーカードが任意であることやシステムエラーが多いことなど、解決すべき課題は依然として山積しています。

そのため、今後の政府の対応と制度の動向は、引き続き注目していく必要があるでしょう。

