発売当初から大人気・CENQUR定番アロエシリーズから「アロエ冷感ミスト」新発売｜外出先でも手軽にアフターサンケア
株式会社千空（本社：大阪府大阪市、代表取締役：平井翠）は、「アロエ冷感ミスト」を、2026年3月12日（木）より全国のドラッグストア・バラエティショップで順次発売いたします。
本商品は、発売当初からの大人気な商品「アロエジェル」シリーズから誕生した新商品です。日焼け後の肌をやさしく整えるアロエ*¹のうるおいに、ほんのり冷感*²をプラス。ミストタイプで手軽に使え、家族みんなでシェアできるスキンケアミストです。
*¹アロエベラ葉エキス(保湿成分)
*²メンタアルベンシスエキス、メントールによる
*³全ての方に刺激が起こらないわけではありません
■開発背景
CENQUR「モイスチャーゲルアロエ」
韓国では「1家に1個」と言われるほどポピュラーな万能ケアアイテム「アロエジェル」。
日焼け後の肌のほてりを抑えるだけでなく、日々の保湿、フェイスパック、ヘアトリートメント、シェービング後のケアなど、幅広い用途で使用されており、オールシーズン活躍するスキンケアアイテムとして人気があります。
一方で、「外出先でも使いやすいタイプがほしい」「持ち運びやすい形状があれば便利」という声も多く寄せられていました。
そこで今回、人気のアロエジェルシリーズから、ミストタイプで手軽に使える「アロエ冷感ミスト」を開発。さらに、肌にやさしい弱冷感*²をプラスすることで、日焼け後のケアやリフレッシュにも使いやすい仕様に仕上げました。
■商品特徴
4つのフリー設計
低刺激設計で冷たすぎないやさしい弱冷感*²。家族みんなでお使いいただけます。
(アルコールフリー、パラベンフリー、合成着色料フリー、シリコンフリー)
いつでもどこでもアフターサンケア
コンパクトサイズなので外出先でもサッと使え、日焼けした肌をすぐにケアできます。
日焼け後のケアを放置しないことが、美肌づくりのポイントです。
オールシーズン大活躍
夏のリフレッシュにはもちろん、ウィンタースポーツ後の肌のクールダウンにもお使いいただけるよう、冷たすぎない“弱冷感*²”にこだわりました。
洗練されたパッケージ
ミニマルでモダンな韓国コスメ風デザインを採用。
洗練されたロゴと落ち着いたカラーで、年齢・性別を問わず使いやすいデザインです。
持ち歩きやすいサイズで、バッグに入れても邪魔にならない実用性も兼ね備えています。
■ご使用シーン
場所や季節を問わず、さまざまなシーンでご使用いただけます。
公園やイベント時など屋外で長時間過ごした後のアフターケアや、BBQなどでの暑さ対策としてはもちろん、オフィスでのリフレッシュにもおすすめです。
商品概要
「アロエ冷感ミスト」
容量：120ml
価格：660円（税込726円）
〈使用方法〉
肌から10～15cmほど離してスプレーしてください。
顔・体どちらにもご使用いただけます。
発売情報
発売日：2026年3月12日（木）より順次
販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ
※店舗によって取り扱いのない場合があります
オンライン：楽天、Amazon、Qoo10
会社概要
株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、
世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。
会社名：株式会社千空
所在地：〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-28
事業内容：化粧品の製造及び輸入、販売
企業HP :
https://www.cenqur.co.jp/
CENQUR Instagram :
https://www.instagram.com/cenqur_official/
お問い合わせ
株式会社千空
E-mail：support@cenqur.co.jp
※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。