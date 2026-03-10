国産バラを贅沢に使用した3種のバラの香り、「ローズ コレクション」が新登場

株式会社FERNANDA JAPAN

株式会社 FERNANDA JAPAN（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：流合貴之、以下、フェルナンダ）は、2026年3月12日より「ローズ コレクション」を発売します。フェルナンダ初となる、香り豊かな３種のバラの香りを、全24アイテムご用意しました。

国産バラから抽出したエキスを香料として配合

■春の訪れとともに、フェルナンダ初の“ローズコレクション”が登場

春に旬を迎えるバラの優雅で繊細な香りは、日常に華やかな彩りを添え、心地よいひとときを演出してくれます。

今回、フェルナンダから新登場する「ローズ コレクション」は、それぞれ異なる表情を持つ3種のバラの香りを再現。春のはじまりにふさわしい、華やかさのある、フェルナンダならではのコレクションです。

■出荷できない国産バラをアップサイクル。天然エキスを香料に配合

SDGsなバラを届ける、株式会社ほんだバラ香園様

環境にも人にも配慮した栽培方法を実践する、大分県の「ほんだバラ香園」。今回の「ローズ コレクション」では、開花が進んで切り花として出荷できなかったバラをアップサイクルし、満開の花が放つ香りを丁寧に抽出。「ハイブリッドローズ花エキス」として香料に配合しています。

「ほんだバラ香園」では、香り高い品種や独自の交配によって生まれた新品種など、50種類以上のバラを栽培。なかでも「イヴピアッチェ」は、みずみずしく透明感のあるグリーンノートにほんのり甘さを添えた、上品で凛とした香りが特徴です。その豊かな香りを、贅沢に使用した「ローズコレクション」をぜひご堪能ください。

■透明感、優雅さ、可愛さ。魅力あふれる３種のバラの香り

「ローズ コレクション」は、個性豊かな３種のバラの香りでお届け。お好みやシーンに沿ってファッションを楽しむのと同じように、香り選びをお楽しみいただけます。

「Bonny Rays（ボニーレイズ）」

爽やかなオレンジフラワーに、透明感あるピエール・ドゥ・ロンサール（ローズ）が重なり、ムスクがやさしく余韻を添える、澄みわたるローズの香りです。白いバラをモチーフに、光を浴びて咲き誇るバラのように、上品で透明感あふれる香りが広がります。

「Shine Grace（シャイングレイス）」

ベルガモットのやすらぎに、爽やかで気品あるダマスクローズが調和し、ピンクペッパーが深みを添える、上品で落ち着きのある大人のローズの香りです。黄色いバラをモチーフに、光を浴びるように華やかに心まで満たす、大人の優雅さを表現しています。

「Pink Gleam（ピンクグリム）」

みずみずしいピオニーに、優美で可憐なイヴピアッツェ（ローズ）が重なり、甘酸っぱいラズベリーがときめきをもたらす、心弾むローズの香りです。ピンクのバラをモチーフに、光をまとって咲く花のように、可憐で心弾む香りが広がります。

「ローズ コレクション」は2026年3月12日より、全24アイテムを販売。フェルナンダ直営店舗やフェルナンダ公式オンラインストア、全国のバラエティショップ等にてお買い求めいただけます。

優雅な3種のバラの香りとともに、あなたの春が、より美しく輝きますように。

<直営店舗・公式オンラインストア取扱商品>

・オードパルファム(50ml) …5,500円

・オードパルファム(12.5ml) …2,860円

・プレミアムハンドクリーム(50g) …1,540円

・アロマディフューザー(80ml) …3,740円

・アロマディフューザー(210ml) …7,700円

＜全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品＞

・リッチオーデコロン(30ml) …1,870円

・ボディスプラッシュ(95ml) …1,760円

・リッチハンドクリーム(50g) …990円

※全て税込

■株式会社ほんだバラ香園とは

25年以上にわたり、人と環境に配慮したバラ栽培に取り組み、独自交配による新品種を含む50種以上のバラを育てる企業です。国際基準MPS（花き産業総合認証）を取得し、残留農薬ゼロのバラは「天使のバラ」として商標登録済み。バラの生産から加工品の開発・販売までを通じ、持続可能なバラづくりを推進しています。

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

■会社概要

会社名： 株式会社 FERNANDA JAPAN 代表者：流合貴之

所在地： 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 2 丁目 19

URL ： https://fernanda.jp/

■商品に関するお客様からのお問合せ先

株式会社 FERNANDA JAPAN

【メールアドレス】 info@fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルサイト】 https://www.fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルインスタグラム】 https://www.instagram.com/fernanda_jp/

【FERNANDA オフィシャルX（旧ツイッター）】 https://twitter.com/fernanda_ltd