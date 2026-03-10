失恋のトラウマを抱えた宮崎優“ひより”が運命の恋をやり直す！？大学時代にタイムスリップし、元カレ・山下幸輝“鯨”と再会『バッドチョイス・グッドラブ』今夜8時から「ABEMA」にて独占無料配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、“縦型ショート動画”の持つ〈身近さ〉と、ドラマの持つ〈物語性〉を通して次世代のクリエイターやスタータレントの発掘、新しい動画の表現方法を目指す、ショートドラマプロジェクト「ショードラ」と共同で配信する縦横ハイブリッドドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』#1を2026年3月11日（水）夜8時より独占無料配信いたします。

■『バッドチョイス・グッドラブ』とは

『バッドチョイス・グッドラブ』は「ABEMA」での「横型ドラマ」と「ショードラ」でのSNSを中心に展開する「縦型ドラマ」を融合させた、新しいスタイルの「ハイブリッドドラマ」です。2026年 2月28日（土）より、「ショードラ」の各SNSアカウントにて、縦型ショートドラマを公開中。本日2026年3月11日（水）夜8時より「ABEMA」にて横型ドラマの#1を配信いたします。縦型ドラマは「ABEMA」にて独占無料配信となる横型ドラマのサイドストーリーとなっており、本編では語られないキャラクターたちの裏側や別視点のエピソードを楽しむことで、物語の奥行きをより深く体感できる仕組みとなっています。

物語の舞台は、霧の夜にタイムスリップが起こるという都市伝説が囁かれる街、下北沢。一度目の人生で、同じ軽音サークルに所属していた大学時代の“元カレ”との最悪な別れを経験し、社会人になってもその失恋のトラウマを抱えたヒロインが、大学2年生へとタイムスリップし「二度目の選択」を迫られる姿を描きます。「あの時、別の道を選んでいたら--」という、誰もが心の奥底に抱えている後悔と願いを背景に、未熟だった大学時代の自分自身と向き合う本作は、単なるやり直しではない、自分自身を肯定していくための成長と葛藤が描かれる等身大のラブコメディです。

主演を務めるのは、2025年配信のNetflixシリーズ『グラスハート』でヒロインに抜擢され、大きな注目を集める宮崎優。本作が待望のドラマ初主演となり、過去のトラウマを克服しようと奮闘する等身大の女性・鴨居ひより役を演じます。共演には、主演作『プロパガンダゲーム』や映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』など話題作への出演が続く一方、ボーイズグループ・WILD BLUEのリーダーとしてアーティスト活動も展開する多才な若手実力派・山下幸輝を迎え、音楽にしか興味がない“サブカルクソ男”こと元カレ・須藤鯨役を熱演いたします。

今夜8時より「ABEMA」にて無料配信開始となる第1話のあらすじと場面写真が到着いたしました。

＜第1話あらすじ＞

化粧品会社の広報として働く鴨居ひより（宮崎優）は、かつて「恋愛マスター」と呼ばれたほど恋に積極的でしたが、今はあるトラウマを抱えていました。その原因は、4年前の大学時代に付き合った「サブカルクソ男」こと、元カレ・須藤鯨（山下幸輝）との最悪な別れです。

ある夜、仕事で良い雰囲気になった会社の先輩・神宮寺涼真（別府由来）との距離が縮まろうとしたその時、ラジオから流れてきたのは鯨の音楽ユニット「メメ」のデビュー曲でした。過去のトラウマがフラッシュバックしてしまい、新たな恋に踏み出せないひより。失意の中、霧の立ち込める下北沢を歩いていた彼女は、ひょんなことから4年前の大学時代へとタイムスリップしてしまいます。

混乱するひよりの前に、大学2年生の親友・木嶋真奈実（中村里帆）が現れ「彼氏がいるから一緒にサークル入ろうよ」と強引に腕を引きます。連れて行かれた先は、かつて鯨と出会った軽音サークルの部室でした。必死に鯨を避けようとするひよりでしたが、真奈実が勢いよく開けたドアの先には、あの日と同じようにギターを弾く20歳の鯨がいて…。

『バッドチョイス・グッドラブ』#1は2026年3月11日（水）夜8時より「ABEMA」にて独占無料配信いたします。「ABEMA」と「ショードラ」が総力を挙げて贈る、新しいドラマの形にぜひご期待ください。

■縦横ハイブリッドドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』概要

ABEMA（横型）：2026年3月11日（水）夜8時より独占無料配信開始（全3話）

＜第1話＞

配信日時：2026年3月11日（水）夜8時～

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL」チャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/BXz3zdZosr3jJX

ABEMA 作品ページ URL：https://abema.tv/video/title/90-2052

ABEMA本予告映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2052_s1_p550

ショードラ（縦型）：2026年2月28日（土）朝10時より順次無料配信中（全8話）

ショードラ TikTok アカウント：https://www.tiktok.com/@showdrama_24

■あらすじ

化粧品会社の広報として働く鴨居ひより（宮崎優）は、

かつては「恋愛マスター」と呼ばれるほど、恋愛にも積極的だったが、

大学時代の元カレ・須藤鯨（山下幸輝）との“最悪な別れ”を経験し、

社会人になってもその失恋のトラウマを抱えたまま、恋に臆病になっていた。

ある深い霧の夜、下北沢で突然、4年前の大学2年生にタイムスリップしたひよりは、

かつて所属していた軽音サークルの部室で鯨と再会する。

目の前には、あの日と同じようにギターを弾く”サブカルクソ男”。

「今度は絶対に付き合わない」と心に誓ったひよりだったが、

以前には気づかなかった鯨のやさしさや思いやりにふれ、心が揺れ始める――。

そんな中、二人が所属する軽音サークルに後輩・山科リコ（伊礼姫奈）が現れたことで、事態は思わぬ方向へ。

そしてひよりは、ついに自らを縛り付けていたトラウマと再び向き合うことに――。

果たして、タイムスリップの末に、ひよりが選ぶ「二度目の選択」とは―。

“運命の恋”をやり直す、下北沢タイムスリップ・ラブコメディ。

■出演キャスト

宮崎優 山下幸輝

伊礼姫奈 中村里帆 別府由来

稲川美紅 植野花道 鈴々木響 橋本和太琉 成田航 齋藤礼 赤羽愁 ゆめぽて

（縦型のみ）中心愛 中島もも 山本杏 皆藤空良 染矢彪我 丸山智貴(エクスプレッソ) 葛飾心

■主題歌：WILD BLUE「You」

リリース日：2026年3月11日(水）

Pre-add/Pre-save：https://ykmusicent.lnk.to/You_pre

*3月4日(水)よりTikTokにて音源先行配信

■クレジット

＜ABEMA（横型ドラマ）＞

プロデュース ：中村 好佑（ABEMA）・佐川 秀人（ショードラ)

プロデューサー：伊藤 優太（ショードラ)・小屋根 照之

脚本：下 亜友美

監督：石川 幸典

制作協力 ：ショードラ | 東北新社

特別協力：博報堂

出演：宮崎優、山下幸輝 ほか

配信メディア：ABEMAにて独占無料配信

＜ショードラ（縦型ショートドラマ）＞

脚本：下 亜友美・柄シャツ男・森あお

監督：柄シャツ男・伊藤 優太（ショードラ) ・中村 好佑（ABEMA）

出演：宮崎優、山下幸輝 ほか

配信メディア：

●ショードラ TikTok アカウント https://www.tiktok.com/@showdrama_24

●ショードラその他 SNS アカウント

◇Instagram アカウント https://www.instagram.com/showdrama_24/

◇X（旧 Twitter）アカウント https://x.com/showdrama_24

◇YouTube アカウント https://www.youtube.com/@SHOWDRAMA_24

◇LINE VOOM アカウント https://linevoom.line.me/user/_dSeWa23HOwgrMk1I7BqyiTOpsGgpq8ATT0qaoMg

■ABEMAドラマ公式SNS

公式X：https://x.com/abema_drama

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@abema_drama

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

