【DMM EV ON】充電完了後の長時間占有による「充電待ち」を解消する「超過料金」機能を導入

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）が提供するEV充電サービス「DMM EV ON」は、充電完了後も車両が長時間占有されることによる「充電待ち」を解消し、充電インフラの利便性を向上させるため、全国の急速充電スポットで「超過料金」機能を導入いたします。なお、普通充電器は実装の対象外となります。

■導入の背景

現在、EVの普及に伴い充電スポットの重要性が高まっていますが、充電完了後も充電スペースが占有され、他のユーザーが利用できないという課題が顕在化しています。 DMM EV ONは、限られた充電スペースをより多くのユーザーが公平かつ効率的に利用できるよう、適切な車両移動を促す仕組みとして本機能をリリースいたします。

■「超過料金」機能の概要

本機能は、充電が完了した後も一定時間を過ぎて車両が接続されたままの場合に、追加料金が発生する仕組みです。

・料金発生の条件

充電完了から30分間の猶予時間を設けています。

時間内に車両を移動させれば超過料金は発生しません。

・超過料金の単価

1分あたり55円（税込）が発生します。

※金額は設置場所の運用ルールにより異なる場合があります。詳細はアプリ内の各スポット情報をご確認ください。

・通知機能

充電完了時および超過料金の発生前に、アプリを通じて通知が届きます。

・対象スポット

全国の急速充電スポットで順次拡大いたします。対象のスポットはアプリ上の地図からご確認いただけます。なお、普通充電器は実装の対象外となりますのでご了承ください。

■今後の展望

DMM EV ONは、今後もユーザーの声や利用データを活用し、よりストレスのない充電体験を提供できるようサービスの改善を続けてまいります。公共性の高い充電インフラの構築を通じて、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献します。

■「DMM EV ON」について

DMM EV ONは、全国の商業施設や宿泊施設、公共施設等でご利用いただけるEV充電サービスです。普通充電器および急速充電器の導入に伴う初期費用（機器・工事費）とサービス利用料が無料の「0円プラン」をはじめ、事業者のニーズに合わせた様々なプランを提供しています。顧客の新たな来店動機となることで来店頻度や継続利用の増加、充電を目的として来店した潜在顧客層へのリーチ、地域のインフラとしての役割の発揮などが期待でき、EV充電サービスを通じた地域のビジネス支援も行っています。

＜事業者のメリット＞

- 0円プランを用意。費用を抑えてEV充電器を導入したい事業者にも対応。- EV充電器の導入に伴う現地調査、工事、補助金申請など、面倒な手続きをすべて代行。

＜EVユーザーのメリット＞

- 普通充電器から急速充電器まで提供しているため、EVユーザーは利用状況やニーズに応じて、最適な充電器を選択可能。- 公式アプリから、EV充電スポットの検索、充電、決済まで全て行うことが可能。- アプリ決済はDMMアカウントと連携。DMM.comの会員5,146万人が即時にサービス利用可能に。

・サービスサイト：https://ev-charge.dmm.com/

各プランの詳細はサービスサイトをご参照ください。

また、EV充電器の導入を検討されている事業者の方も、サービスサイトからお問い合わせください。

・公式アプリについて

公式アプリから、EV充電スポットの検索、充電、決済まで全て行うことができます。DMM会員の方はログインすることで会員情報が連携され、ユーザー登録やクレジットカードの登録は不要で、すぐにアプリを利用することが可能です。

＜ダウンロードはこちらから＞

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/dmm-ev-charge/id6462362884

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.evcharge

■合同会社DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/