京都・創業90年の念珠店が挑む、サステナブルな新境地。祈りの端材から生まれたアクセサリーブランド「LUNO（ルノ）」誕生。

株式会社土屋念珠店

京都で90年にわたり数珠（念珠）を仕立ててきた株式会社 土屋念珠店（所在地：京都市）は、数珠の制作過程で生まれる端玉（はだま）や端糸（はいと）に新たな命を吹き込んだアクセサリーブランド「LUNO（ルノ）」を立ち上げます。 本ブランドは、2026年3月11日（水）より開催される「第7回京都インターナショナル・ギフト・ショー2026」にて、初めてお披露目いたします。

■ 祈りのカケラが、巡りあって、輝きだす。

「LUNO」は、数珠の輪を意味する「Loop（ループ）」と、そこに込められる想い「念（Nen）」を掛け合わせた言葉。また、夜道を静かに照らす月（Luna）の響きも内包しています。 90年の歴史の中で、製品になれなかった天然石や使いきれない「端糸」。それらを職人の手で再び繋ぎ合わせ、現代を生きる人々の日常に寄り添う「現代のお守り」へと昇華させました。

■ 背景：伝統工芸が繋ぐ「サステナブル」な未来

数珠の仕立てには、色やサイズが微妙に合わずに使えなかった端玉や、使いきれない端糸がどうしても生まれます。これまでは日の目を見ることがなかったこれらの素材を、職人の「慈しむ心」とともにアップサイクル。念珠店ならではの美しく玉と糸をつなぐ技術と、古来より続く「祈り」の精神性を、洗練されたデザインへとアップデートしました。

■ 展示会出展・サンプル情報

本製品の質感や、端材が持つ繊細な輝きを会場にて実際にご体験いただけます。

名称： 第7回京都インターナショナル・ギフト・ショー2026

会期： 2026年3月11日（水）～3月12日（木） 10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場： みやこめっせ（京都市勧業館）

ブース番号： [衣-052]

詳細： サンプル品のご紹介

■ 商品概要

主要ラインナップ： ピアス、イヤリング、ブレスレット等

素材： 念珠用端材（天然石、天然木、シルク糸等）

■ 土屋念珠店について

創業90年、京都の地で数珠の製造・卸を行う老舗。脈々と受け継がれてきた職人の技術を守りながら、現代のライフスタイルに合わせた「祈りの道具」の在り方を模索し続けています。