【新発想】指先からデジタルデトックス。京都の老舗が放つ、脳を「素（す）」の状態へ導くマインドフルネス・ツール「ZALAH」誕生。

株式会社土屋念珠店

京都で念珠（数珠）製造を営む株式会社土屋念珠店は、情報過多により脳がオーバーヒート状態にある現代人に向けた、全く新しいデジタルデトックス・アンカー「ZALAH（ザラ） / Kyoto Japamala」を発表します。 本製品は、2026年3月11日（水）より開催される「第7回京都インターナショナル・ギフト・ショー2026」にて初公開し、同日より予約受付を開始いたします。

■ 背景：24時間「接続」された現代人の脳を解放する

現代人は常にデジタルデバイスと接続され、深刻なメンタルノイズと身体感覚の喪失に直面しています。株式会社土屋念珠店は、伝統的な「数珠を手繰る」という行為が持つ精神安定の効果に着目。宗教の枠を超え、誰でも手に取った瞬間に心をニュートラルな「素（す）」の状態へと調律できる、現代の「物理的なオフスイッチ」としてZALAHを開発しました。



■ プロダクトの特徴：触覚を呼び覚ます新素材と設計

1. 大地の記憶を封じ込めた「アース・コンダクティブ・ポリマー」 あえて「プラスチック」とは呼ばない、独自開発のミネラル・インフューズド素材を採用。肌に触れた瞬間に伝わる独特の「ザラ」とした質感が触覚を刺激し、意識をデジタル空間から「今、ここ（身体）」へと繋ぎ止めます。

2. 現代版ジャパマーラー（数珠）としての様式美 サンスクリットの伝統である108玉の設計をベースに、現代のライフスタイルに馴染む54玉と36玉のモデルを展開。京都の職人技を背景にした高い品質と、インテリアやファッションに溶け込むアースカラー（グレー、ベージュ、ピンク）を実現しました。

3. 「整う」の先にある「素（す）」の状態へ ブランド名の「ZALAH（ザラ）」は、ZA（座・禅）とLife Anchor Healing（人生を癒やす座）を掛け合わせたもの。余計な緊張を削ぎ落とし、人間が本来持っているパフォーマンスを発揮できる「素」の状態への回帰をサポートします。

■ 展示会出展・予約開始情報

本製品は、下記展示会にて実物をご体験いただけます。

名称： 第7回京都インターナショナル・ギフト・ショー2026

会期： 2026年3月11日（水）～3月12日（木）

会場： みやこめっせ（京都市勧業館）

ブース番号： [衣-052]

予約方法： 会場内にて

■ 商品概要

ブランド名： ZALAH（ザラ）

ラインナップ： 54玉モデル、36玉モデル

カラー展開： アースグレー、サンドベージュ、フラワーピンク

製造： 日本製（京都）