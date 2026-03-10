サンミュージック名古屋2026年短編映画制作決定！『朝が来るなら逃げないつもり』制作発表＆出演者オーディション開催！

株式会社カメリアプランナー



株式会社サンミュージックプロダクションのグループ会社で、東海地域を中心に活動する芸能プロダクションの株式会社サンミュージック名古屋（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：和田哲幸）は、2026年度制作短編映画『朝が来るなら逃げないつもり』の制作を発表します。

サンミュージック名古屋通算6作目の映画制作

株式会社サンミュージック名古屋（以下「当社」）は2020年より劇場公開映画の制作を行い、所属タレントの実践の場として、また東海地区のエンタメ文化の向上と醸成を目指す取り組みの一環として映画制作を行ってきました。

コロナ禍のただ中にあった2020年、俳優や歌手、ダンサーなど、多くの芸能タレントは活動の場を失ってしまいました。

当社は多数の芸能タレントを抱え、個々のタレントの夢を実現させる役割を担う企業として、タレントへの芸能活動の場の提供、エンターテインメントを楽しみたい方々への娯楽の提供、エンタメ文化の向上や醸成を目指すべく、自主制作による劇場公開映画の制作を行ってきました。

2020年から2025年までに5作の映画を制作し、2026年はあらたに短編映画『朝が来るなら逃げないつもり』を制作します。

本作の監督には、昨年12月6・7日開催の『おいしい映画祭2025』のコンペティションでグランプリを受賞した小澤亮介監督を起用します。

また、本作への出演者を広く募集するオーディションを令和8年3月28日（土）に開催します。

なお、完成した作品は2026年に開催する『おいしい映画祭2026』にて上映を予定しています。

『朝が来るなら逃げないつもり』映画概要

『朝が来るなら逃げないつもり』イントロダクション

幼少期に母が蒸発して以来、未来を選ぶことを恐れてきた31歳の春花。ある夜、同僚の芽と街をさまよう中で、『窓から外を見る女性』の記憶が浮かび上がる。その仕草は、かつて母が繰り返していたものだった。更地となったアパート跡地で交わされる言葉と沈黙が、封じてきた感情を静かに揺らす。夜を越え、春花は母の視線の意味を問い直していく。

＜監督・脚本：小澤亮介（おざわ・りょうすけ）＞

1991年生まれ、大阪府豊中市出身。

立命館大学映像学部にてドキュメンタリーを専攻し、観察と記録を軸にした映像表現を学ぶ。卒業後は新聞記者として事件・事故・裁判を中心に取材に携わる。2024年より映画制作を開始し、初監督作となる短編映画『コウキとユウキ』（右画像）は、『おいしい映画祭2025』でグランプリを受賞したほか、複数の映画祭で入選・受賞した。

出演者オーディション実施概要

『朝が来るなら逃げないつもり』の制作について、本作への出演者を広く一般から募集します。

演技経験は問いません。

＜オーディション・撮影概要＞

また、募集の配役は以下のとおりとなります。

株式会社サンミュージック名古屋について

創業50年を超える芸能プロダクション『株式会社サンミュージックプロダクション』のグループ会社。

東海地域を中心に所属芸能タレントのマネジメントと養成所を運営する芸能プロダクションを運営する会社で、現在所属タレントは0歳から90歳までの男女約200名が在籍しています。

【会社概要】

社名：株式会社サンミュージック名古屋（サンミュージック・グループ）

本社所在地：愛知県名古屋市中区金山1-9-15

代表取締役：和田哲幸

事業内容： 芸能プロダクション、芸能タレント養成所

設立： 2017年5月11日

HP（サンミュージック名古屋）：https://sun-music.jp/