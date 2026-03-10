【NOLTYスコラ×リザプロ】朋優学院高等学校にてリザプロ代表・孫辰洋による進路特別講演会を開催

リザプロ株式会社

リザプロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：孫 辰洋）の代表・孫辰洋は、2026年3月21日（土）、手帳を活用した教育支援事業を展開する株式会社NOLTYプランナーズ（本社：東京都中央区、代表取締役：細野 肇）が朋優学院高等学校（所在地：東京都品川区）にて開催する、進路特別講演会へ講師として登壇いたします。

本講演は、入試制度の多様化に伴い、自らのキャリアを「言語化」する力が求められる高校生に対し、プロの視点から具体的な指針や方法を提示することを目的としています。

■開催の背景

大学入試において総合型選抜（旧AO入試）の比率と重要性が高まる中、生徒が自分の強みや志を自律的に見つけ、言葉にする「プロセス」が教育現場での大きな課題となっています。



長年、手帳を通じて生徒の「振り返り」や「書くことによる自己成長」を支援してきたNOLTYプランナーズは、この課題を解決すべく、2,000名以上の合格指導実績を持つリザプロ株式会社代表取締役・孫辰洋を監修に迎え、「Myバトンノート」を進路支援ツールとしてリニューアルしました。

本講演では、孫氏による進路選択・準備の極意を伝える講話とともに、その思考プロセスを具現化する「Myバトンノート」の活用術を公開し、生徒たちの確かな一歩を後押しします。

■ 講演テーマ（予定）

- 「合格する生徒」の思考法： 2,000名のデータから導き出された共通点- 入試の最前線： 難関大が今、高校生に求めている資質と「書く力」- 後悔しない選び方： 偏差値に頼らない、自分の強みを活かす進路選択- 今、取り組むべきこと： 高校生活の経験を、どのように「自分の言葉」に変えるか

■ 講師プロフィール

孫 辰洋

リザプロ株式会社 代表取締役。2000年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。

2020年にリザプロ株式会社を設立。東大・早慶など難関大へ2,000名以上の合格者を輩出。

推薦入試専門メディア「未来図」を運営し、入試情報の民主化を推進。高校・教育機関での講演活動を通じて、日本の教育格差の是正と進路支援のアップデートに尽力している。

■ 開催概要

日時： 2026年3月21日（土） 11:15～12:00

会場： 朋優学院高等学校

講師： 孫辰洋（リザプロ株式会社 代表取締役）

企画： 株式会社NOLTYプランナーズ

※朋優学院高等学校の生徒向けの講演です。一般参加は受け付けておりません。

【株式会社NOLTYプランナーズについて】

株式会社NOLTYプランナーズは、NOLTY（能率手帳）ブランドの知見を活かし、法人・学校向けに手帳やノートを教材としたソリューションを提供しています。学校現場においては、「書くこと」を通じて生徒の「振り返る力」「考える力」「自律する力」を育む教育支援事業に注力しています。

https://www.noltyplanners.co.jp/schola/

■ 会社概要

会社名： リザプロ株式会社

代表者： 代表取締役 孫辰洋

設立： 2020年6月

本社所在地： 東京都新宿区

事業内容： 教育サービス、オンライン予備校運営、教育メディア運営

URL： https://rizapuro.co.jp/