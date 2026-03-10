Global X Japan株式会社「グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF」（銘柄コード：513A）新規上場後、1週間で純資産総額が100億円を突破

Global X Japan株式会社

大和証券グループのGlobal X Japan株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 智男、以下「当社」）は、このたび、当社が設定・運用する「グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF」（銘柄コード：513A、以下「当ETF」）の純資産総額が3月5日の時点で111億円となり、上場から１週間で100 億円を突破したことをお知らせいたします。

当ETFは、防衛というテーマを、民生と防衛の双方で活用できるデュアル・ユース技術などのテクノロジーの視点で捉えた商品となっており、 政府が掲げる成長戦略分野のうち、防衛産業、造船、航空宇宙、情報通信、サイバーセキュリティ、AI半導体等を対象に銘柄を選定しています。

また、これらの技術は防衛分野にとどまらず、災害対応やインフラの保全といった領域にも関連し、社会全体の安全・安心の向上への貢献が期待できます。

「グローバルＸ 防衛テック-日本株式 ETF」（銘柄コード：513A）

ファンド概要

ファンド費用

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137367/table/72_1_208f4a42d30b23356d79457ae56aa201.jpg?v=202603110251 ]

● 投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「その他」

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

● 指数の著作権等について（Mirae Asset Japan Defense Tech Index）

Mirae Asset Global Index Private Limitedが提供するインデックスまたはその他の製品もしくはサービスの公表および管理に関して提供する情報は、証券、金融商品、製品もしくは取引戦略の売買または保証、スポンサーシップもしくは推薦と見なすべきではない。Mirae Asset Global Indexは、いかなる状況または側面においても、そのインデックスまたはインデックス値を使用することから得られる情報または結果の正確性、適時性、完全性または適切性について、明示的にも黙示的にも、主張、予測、保証または確約を行わない。Mirae Asset Global Indexは、インデックスが正しく計算されるよう最善の努力を払う。本インデックスまたはその中に含まれるデータに関する商品性または特定目的もしくは使用への適合性に関する明示または黙示の保証は一切行わず、また明示的にすべての保証を否認する。前記事項を制限することなく、Mirae Asset Global Indexは、いかなる場合にも、特別損害、懲罰的損害、間接損害または派生的損害（逸失利益を含む）について、当該損害の可能性について通知されていたとしても、一切責任を負わないものとする。

Global X Japan （グローバルX）とは？

Global X Japan株式会社は、株式会社大和証券グループ本社、大和アセットマネジメント株式会社、米国Global X Management Company Inc.との合弁で、日本初のETF専門資産運用会社として2019年9月に設立され、Global Xの商品開発力を活かしたプロダクトの開発と情報の提供を行っています。

当社は成長テーマ型、インカム型、コア型、コモディティ型といった革新的なETFラインアップを揃える、国内唯一のETF専門資産運用会社です。投資家の皆さまの多様なニーズに応えるべく、エッジの効いたETFを計64本提供しています。

公式Webサイト：https://globalxetfs.co.jp/index.html

YouTube：https://www.youtube.com/@GlobalXETFsJPN

