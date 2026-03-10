コンカー、2025年度のサービスパートナーランクを発表

株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は、2月18日開催のConcur Japan Partner Summit 2026にて2025年度のサービスパートナーランクを発表しました。

コンカーは2014年に「コンカー認定導入パートナー制度」を開始し、成長する顧客基盤に対応してまいりました。現在、導入パートナー企業は34社にのぼり、導入実績、顧客満足度、導入要員の育成などの基準を満たした企業をゴールドパートナーおよびプラチナパートナーとして認定・表彰しております。認定基準については、お客様へ高品質なサービスを提供するため、毎年見直しをしています。

今年度は、下記認定基準、各企業の導入力および価値提供力を総合的に評価しました。

＜認定基準＞

・コンカーが掲げるビジョナリー導入を高品質で実行している

・既存顧客および保守顧客の利活用促進に向けた取り組みを積極的に推進している

・プロジェクトを毎年継続的に実施しており、豊富な経験に基づいた適切な人員体制を確立している

・新たな導入手法や製品、業界トレンドへの高い関心を持ち、常に最適な導入を確立している

・パートナーコミュニティや各種勉強会に積極的に参加し、エコシステム形成に貢献している

2025年度の認定企業（敬称略）は以下の通りです。

プラチナパートナー

クレスコ・イー・ソリューション株式会社

ゴールドパートナー

株式会社セゾンテクノロジー

株式会社リベルタス・アドバイザリー

本件についてコンカーの代表取締役社長である橋本 蘒生は、以下のように述べています。

「先日のConcur Japan Partner Summit2026にて発表の通り、ゴールドパートナー2社、プラチナパートナー1社を認定いたしました。今後も、パートナーの皆様と共により高品質なSAP Concurの導入と新たなイノベーションを市場に提供すべく、密に連携してまいります。」

- 株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。

- SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。