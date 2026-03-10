「健康経営優良法人」の「ホワイト500」に初認定

株式会社エムステージグループ

事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービスを提供する株式会社エムステージ（本社：東京都品川区、代表取締役：杉田雄二）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する健康経営優良法人認定制度の大規模法人部門において、「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に認定されました。健康経営優良法人としては8年連続、ホワイト500としては今回が初めての認定となります。

◼︎「健康経営優良法人」認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営(R)を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。なかでも優良な健康経営を実施している大規模法人部門において、上位の500法人が「ホワイト500」として認定されます。



健康経営優良法人認定制度ポータルサイト：https://kenko-keiei.jp/

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

◼︎令和7年度の新たな取組

「すべては、持続可能な医療の未来をつくるために」の実現に向け、当社では健康経営を経営戦略の核心と位置づけています。昨年度は、社員一人ひとりが自律的に心身の健康と向き合い、主体的に改善へ取り組めるよう、推進体制を再構築しました。単なる認定取得を目的とした形式的な活動に留まらず、従業員のウェルビーイング向上を起点とした包括的な施策を展開しています。

＜具体的な取組＞

◼︎ライフサポート休暇の制定

妊活サポートの取組として、妊活に関する通院・治療およびそれに付随する行為において、1年で最大30日間、時間単位で特別休暇を取得することが可能です。

◼︎キャリア相談室の設置

抱えているキャリアの悩みや不安を整理し、自己理解を深めることは、キャリア構築においてとても大切です。いきいきと働き、自分らしいキャリアを築くための機会として本相談室を活用いただけます。

◼︎健康増進ボーナスの拡充

健康増進ボーナスは、非喫煙者を対象に、会社が定めたオプション検査の費用を、1年間に2万円を上限として会社が負担する制度です。この度、対象となるオプション検査に、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査」「骨密度(骨粗鬆症)検査」を追加しました。

◼︎エムステージグループの健康経営

エムステージグループでは、従業員が心身ともに健やかな状態で最大限のパフォーマンスを発揮することが、企業の持続的な成長に不可欠であると考えています。この信念の基、2018年5月25日に健康経営を宣言しました。「すべては、持続可能な医療の未来をつくるために」というビジョンの実現に向け、医師の働き方や労働者の産業保健に関与する企業として、まずは私たち自身が健康で持続可能な働き方のロールモデルとなることをめざしてまいります。

＜主な取組＞

株式会社エムステージ

「すべては、持続可能な医療の未来をつくるために」をグループビジョンに、医療従事者のキャリア支援・医療機関向け採用支援と事業場向け産業保健サービスを提供しています。

＜会社概要＞

商 号：株式会社エムステージ https://www.mstage-corp.jp/

代表者：代表取締役 杉田 雄二

設 立：2003 年 5 月

所在地：〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower5階

事業内容：医療人材総合サービス、事業場向け産業保健支援