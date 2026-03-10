BLACKPINKのROSEを起用したキャンペーン　H-STREETキャンペーンを3月12日（木）よりスタート

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、陸上スパイクをルーツにしたロープロファイルシューズ「H-STREET（エイチ ストート）」の最新コレクションを、グローバルブランドアンバサダーであるBLACKPINKのROSE（ロゼ）を起用したビジュアルとともに 2026年3月12日（木）より展開します。また2026年4月2日（木）から4月5日（日）には、プーマストア 原宿キャットストリートと同施設内のPIZZA SLICE CATSTREETとコラボレーションしたキャンペーンイベントも開催します。

H-STREET とは、2003年に登場したライフスタイルモデルを、1990年代後半のランニングスパイク「Harambee（ハランビー）」から着想を得て再構築した一足です。スピード感あふれるシルエットとシャープなデザインが特徴で、当時のスポーティな要素を活かしつつ、現代のスタイルにマッチするデザインに仕上げられています。プーマのロープロファイルシューズを代表する新たなモデルです。

今回は、昨年の韓国でのローンチイベントにも登場したグローバルブランドアンバサダーであるBLACKPINKのROSEをキャンペーンのイメージキャラクターに採用。彼女らしいトレンド感のあるY2Kストリートテイストの着こなしと、仮想現実のようなデジタルな背景が融合した不思議な魅力で、H-STREETのクールさを際立てています。

さらに本コレクションのキャンペーンの一環として、「Harambee（スワヒリ語で「みんなで助け合おう」「力を合わせよう」の意味）」の精神を体現するものとして、“スニーカーとカルチャーが自然に混ざり合う体験をつくる”をテーマに、プーマストア 原宿キャットストリートと同施設内にあるPIZZA SLICE CATSTREETとコラボレーションしたイベントも開催します。

PIZZA SLICEは、猿丸浩基氏がオーナーを務めるニューヨークスタイルのピザ店で、国内外に7店舗を展開。ニューヨークのピザカルチャーを日本に広めた人気店として知られています。

期間中は、ニューヨークのピザ店から着想を得たポップなグラフィックで、PIZZA SLICE、プーマの両店をデコレーション。また、期間中に対象のH-STREETを購入された方には、特製コラボメニューを含むお好きなピザを1枚無料で楽しめるクーポンを進呈します。本キャンペーンは、近隣のH-STREET取扱店舗と連動して実施されます。

また、プーマストア 原宿キャットストリートでは、数量限定でオリジナルグラフィックがプリントした特製Tシャツを購入者にプレゼントいたします。

『PULL THE STREET:H-STREET × CAT STREET』概要

オリジナルグラフィック

▪️期間：2026年4月2日（木）から4月5日（日）

▪️実施場所：PIZZA SLICE CAT STREET / プーマストア 原宿キャットストリート

東京都渋谷区神宮前5-17-25 B1F

▪️内容：期間中にH-STREET（OGほか全ファミリー）をお買い上げの方に1足につき1枚、

PIZZA SLICE CAT STREETでピザを1枚無料になるクーポン券を進呈

▪️クーポン実施対象店舗：atmos BLUE Omotesando 、atmos Harajuku、atmos pink flagship Harajuku、ABC-MART GRAND STAGE原宿店、KICKS LAB. 原宿店、GETTRY 原宿店、BILLY’S ENT HARAJUKU、、PUMA プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア渋谷、ムラサキスポーツ 原宿明治通り店

〈商品詳細〉

H-STREETコレクションは、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストアさっぽろ東急、プーマストア長崎、プーマストア渋谷、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア（https://jp.puma.com/jp/ja）、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては、各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。※店舗により取扱商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

