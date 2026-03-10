水族館「アトア」で叶える、幻想的なフォトウエディングホテルオークラ神戸でもプラン販売開始します

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区、以下アトア）では、この度ホテルオークラ神戸（神戸市中央区 代表取締役社長 総支配人：石垣 聡）より2026年4月1日（水）からアトア館内営業時間中のフォトウエディングプランを販売いたします。アトアならではの幻想的な世界で、映画のワンシーンのような撮影体験をぜひお楽しみください。

フォトウェディングプラン概要

アトア館内撮影イメージ（VOYAGE KOBE撮影）

・予約開始日：2026年4月1日（水）

・利用可能日：平日限定

※ゴールデンウィーク、お盆、年末年始は利用不可

・撮影時間：10時～19時

・料 金：298,000円（税込）～

・お申込み先：ホテルオークラ神戸

■ホテルオークラ神戸について

ホテルオークラ神戸 撮影イメージ

神戸のウォーターフロント、メリケンパークに建つランドマークホテル。館内は日本古来の伝統や自然をモチーフにしたデザインが随所に散りばめられ、和と洋が調和した寛ぎの空間が広がります。その他、四季折々の美しい景色が広がる約600坪の日本庭園や、神戸ポートタワーとベイエリアを一望できるルーフガーデンなど、様々なロケーションで撮影いただけます。

公式サイト：https://www.kobe.hotelokura.co.jp/

■アトア ウエディング窓口『VOYAGE KOBE』

「神戸ポートミュージアム」1Fにあるブライダルデスク。

店内には希少価値の高いクラシックカーが展示されており、まるでNYブルックリンのようなお洒落な空間で、水族館ウェディングのご相談を承っております。

公式サイト：https://voyagekobe.com/fair/