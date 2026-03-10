～「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」連動企画～　3月16日(月)より予約受付開始！京都タワーホテルアネックスの新コラボルーム

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長：山田 有希生)が運営する京都タワーホテルアネックス(京都市下京区、総支配人:坂根 基広)は、京阪電車をはじめとした京阪グループが展開するコラボレーション企画「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」との連動企画に参画いたします。

京都タワーホテルアネックスの新コラボレーションルームは、「電車×桜」をテーマに「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026春」のために描き下ろされたメインビジュアルとともに春を感じる可愛らしい内装にてご用意。2026年4月10日(金)より1日１室限定でご宿泊いただけ、ご予約は3月16日(月)10時より受付を開始いたします。

さらに京都のランドマークであるニデック京都タワーでも、2026年3月16日(月)～6月30日(火)の期間中、展望室にキャラクターパネルのフォトスポットが登場するほか、展望室及び京都タワービル内、全7箇所を巡る重ね捺しスタンプやグッズ販売を行います。

ホテル客室やニデック京都タワー展望室に設置された特設フォトスポットで、主人公・久美子と吹奏楽部の仲間たちに囲まれながら、メンバーの一員として一緒に過ごしているような気分に浸っていただけ、「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026春」のメインビジュアルを満喫していただけます。

京都タワーホテルアネックス コラボルーム

今回は、「電車×桜」をテーマに、桜カラーをベースにクッションやフォトスポットに春の装いのイラストを施すなど可愛らしいコラボルームに仕上げました。本企画の宿泊者限定のノベルティには、A4サイズのクリアファイルとホテルカードキー風のカードを各1枚ずつ、先着180名さま限定で、進呈いたします。また、今年より新たにフォトスポットを設置し、等身大のキャラクターたちと旅の思い出の一枚を撮影していただけます。

【宿泊場所】京都タワーホテルアネックス

【宿泊期間】2026年4月10日(金)～2026年8月31日(月)チェックイン

【予約開始日】2026年3月16日(月)10時より受付

【予約URL】https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/keihan-towerannex/rooms/10050506

【部屋タイプ】各日限定１室 ツインルーム(1～2名さまご利用可)

【宿泊料金】

2名1室利用時１室あたり 平日\24,000～、土・祝前日\30,000～

1名1室利用時１室あたり 平日\18,000～、土・祝前日\24,000～

(食事なし、消費税・サービス料10％込、宿泊税は別途)

【特典】メインビジュアルデザインの宿泊者限定ノベルティグッズ進呈(A4クリアファイル、ホテルカードキー風カード)

※先着180名さま限定

※ノベルティグッズのカードキー風カードのイラストはご指定いただけません。

※１滞在、1名さまにつき1セット。※添い寝のお子さまは対象外です。

【室内装飾】

・等身大のキャラクターたちと記念撮影が楽しめるフォトスポット

・2024年度の描き下ろしメインビジュアルに登場した電光掲示板を再現したオブジェ

・「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026春」のメインビジュアルを使用した壁面パネル、クッション

・キャラクター仕様のシャワーカーテン

・描き下ろしメインビジュアルのコースター

※予告なく期間を変更する場合があります。

ニデック京都タワー展望室

展望室1階では、劇場版予告編のシーンカットパネルや、メインビジュアルを使用したキャラクターパネルなどのフォトスポットを展示。さらに、展望室5階の天井には京阪電車のヘッドマーク(レプリカ)を配置し、作品の世界観を演出します。

展望室入場券にもメインビジュアルを採用するほか、ミニヘッドマークやオリジナルグッズを販売し、購入特典としてノベルティもご用意。また、新登場の重ね捺しスタンプや前回のコラボイベントに引き続きPVの放映と、『響け！ユーフォニアム』の楽曲をBGMとするほか、ニデック京都タワー塔体を作品イメージの特別なカラーでライトアップし、イベントを盛り上げます。

【開催場所】ニデック京都タワー展望室

【開催期間】2026年3月16日(月)～6月30日(火)

【営業時間】10:00～21:00(最終入場20:30)

【展望室入場料】大人：900円、高校生：700円、小・中学生：600円、幼児(3歳以上)：200円

【公式Webサイト】https://www.kyoto-tower.jp/event/eupho26spring/

※展望室入場券は、京都タワービル1階、ニデック京都タワー展望室1階(京都タワービル11階)で販売します。

※当日券のみの取り扱いとなります。

※入場券のイラストはご指定いただけません。

※コラボグッズは期間終了後も販売します。

※2,000円(税込)以上の商品をご購入で、メインビジュアルを使用したノベルティ1枚をプレゼントいたします。

※画像はイメージです。

コラボ入場券イメージ 全5種

■アニメ「響け！ユーフォニアム」について

2015年のTVアニメ放送開始から高校吹奏楽部の青春を描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。

TVシリーズ3本、特別編を含む劇場版5本が公開されており、2025年に放送から10周年を迎えた人気アニメ作品。

2026年4月24日(金)に『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の劇場公開が決定している。

＜公式Webサイト＞https://anime-eupho.com/

＜公式X＞https://x.com/anime_eupho

＜公式TikTok＞https://www.tiktok.com/@anime_eupho

(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

■京都タワーホテルアネックス

JR京都駅から徒歩3分。駅前のメインストリートを少し入った閑静な場所に位置するホテル。心あたたまるサービスとアットホームな雰囲気が旅の疲れを癒し、ゆったりとおくつろぎいただけます。

【所在地】 〒600-8216 京都市下京区新町通七条下る東塩小路町595-1

【アクセス】 JR京都駅中央口より徒歩3分

【公式Webサイト】 https://www.kyoto-towerhotel-annex.jp/

■ニデック京都タワー

“産業・文化・観光の一大センターとして活用し、京都市の伸展に貢献する"ことを目指し建てられたニデック京都タワー。白くなめらかなフォルムは鉄骨を使わないモノコック構造で、海のない京都の街を照らす灯台をモチーフにしています。京都市街で一番高い地上100メートルの展望室からは、古都・京都の絶景パノラマを360度見渡せます。

【展望室営業時間】 10:00～21:00(最終入場20:30)

※予告なく営業時間を変更する場合があります。

【公式Webサイト】 https://www.kyoto-tower.jp/